"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине
Кеннеди-младший после слов Байдена задался вопросом о российских ракетах на Кубе
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на странице в соцсети X после слов Байдена о способном достичь Москвы вооружении и оскорбительных высказываний в адрес президента Владимира Путина задался вопросом о реакции США на гипотетическую поставку российского оружия на Кубу.
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"Речь президента Байдена заверяет торговцев оружием, что они будут в бизнесе еще долгое время — опасные разговоры об оружии, которое может достигнуть Москвы. Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые бы доставали до Вашингтона?" — задался вопросом политик.
По его мнению, неважно, путает ли Байден имена Путина и Зеленского, ведь он не путается и прекрасно понимает то, что продает войну своими заявлениями.
Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.