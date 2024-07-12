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"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине - РИА Новости, 12.07.2024
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05:09 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/ssha-1959127197.html
"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине
"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине - РИА Новости, 12.07.2024
"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на странице в соцсети X после слов Байдена о способном достичь Москвы вооружении и оскорбительных высказываний... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T05:09
2024-07-12T05:09
сша
москва
куба
роберт кеннеди
в мире
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на странице в соцсети X после слов Байдена о способном достичь Москвы вооружении и оскорбительных высказываний в адрес президента Владимира Путина задался вопросом о реакции США на гипотетическую поставку российского оружия на Кубу. &quot;Речь президента Байдена заверяет торговцев оружием, что они будут в бизнесе еще долгое время — опасные разговоры об оружии, которое может достигнуть Москвы. Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые бы доставали до Вашингтона?&quot; — задался вопросом политик.По его мнению, неважно, путает ли Байден имена Путина и Зеленского, ведь он не путается и прекрасно понимает то, что продает войну своими заявлениями.Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240603/udary-1950091396.html
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сша, москва, куба, роберт кеннеди, в мире, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, дмитрий песков
США, Москва, Куба, Роберт Кеннеди, В мире, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине

Кеннеди-младший после слов Байдена задался вопросом о российских ракетах на Кубе

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на странице в соцсети X после слов Байдена о способном достичь Москвы вооружении и оскорбительных высказываний в адрес президента Владимира Путина задался вопросом о реакции США на гипотетическую поставку российского оружия на Кубу.
«

"Речь президента Байдена заверяет торговцев оружием, что они будут в бизнесе еще долгое время — опасные разговоры об оружии, которое может достигнуть Москвы. Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые бы доставали до Вашингтона?" — задался вопросом политик.

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По его мнению, неважно, путает ли Байден имена Путина и Зеленского, ведь он не путается и прекрасно понимает то, что продает войну своими заявлениями.
Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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СШАМоскваКубаРоберт КеннедиВ миреВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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