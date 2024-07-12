https://ria.ru/20240712/ssha-1959127197.html

"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине

"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине - РИА Новости, 12.07.2024

"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на странице в соцсети X после слов Байдена о способном достичь Москвы вооружении и оскорбительных высказываний... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T05:09

2024-07-12T05:09

2024-07-12T05:09

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роберт кеннеди

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владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший на странице в соцсети X после слов Байдена о способном достичь Москвы вооружении и оскорбительных высказываний в адрес президента Владимира Путина задался вопросом о реакции США на гипотетическую поставку российского оружия на Кубу. "Речь президента Байдена заверяет торговцев оружием, что они будут в бизнесе еще долгое время — опасные разговоры об оружии, которое может достигнуть Москвы. Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые бы доставали до Вашингтона?" — задался вопросом политик.По его мнению, неважно, путает ли Байден имена Путина и Зеленского, ведь он не путается и прекрасно понимает то, что продает войну своими заявлениями.Президент Владимир Путин в конце мая заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.Как отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, страны альянса сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240603/udary-1950091396.html

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