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СМИ: американский штат присоединился к движению за выход из состава США - РИА Новости, 12.07.2024
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01:21 12.07.2024 (обновлено: 08:42 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/ssha-1959113818.html
СМИ: американский штат присоединился к движению за выход из состава США
СМИ: американский штат присоединился к движению за выход из состава США - РИА Новости, 12.07.2024
СМИ: американский штат присоединился к движению за выход из состава США
Движение NHEXIT, выступающее за независимость американского штата Нью-Гэмпшир, в своем заявлении на этой неделе отвергло власть федерального правительства и... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T01:21
2024-07-12T08:42
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Движение NHEXIT, выступающее за независимость американского штата Нью-Гэмпшир, в своем заявлении на этой неделе отвергло власть федерального правительства и выразило стремление сделать регион "свободной и процветающей страной", сообщает Newsweek. &quot;В Вашингтоне, округ Колумбия, находятся 2,5 миллиона бюрократов, которых не выбирали в ходе голосования и которые несут ответственность за то, что страна стоит на грани банкротства. Мало того, они еще и ежегодно выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гемпшира. Мы должны вернуть себе наше правительство и работать над гарантиями защиты прав и основных потребностей жителей&quot;, — приводит журнал слова Карлы Герлике, лидера движения NHEXIT.Как отмечает издание, подобные движения за независимость запустили и в некоторых других штатах: в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде и Техасе, в котором TEXIT "является самым узнаваемым". Хотя у каждого из регионов есть свои причины для выхода из состава США, всех их объединяет разочарование в правительстве страны, отмечается в статье.Автор материала приводит статистку, согласно которой в последние годы среди американцев растет поддержка движений за независимость. Так, среди общего числа опрошенных 23 процента одобряют выход своего штата из состава США, в то время как 51 процент выступают против. При этом отмечается, что в разных регионах цифры разнятся, а наиболее "свободолюбивой" оказалась Аляска, 36 процентов жителей которой поддерживают независимость, согласно результатам опроса YouGov.Ранее американские эксперты, опрошенные газетой Washington Post, выразили беспокойство из-за захвата участка федеральной границы властями Техаса на фоне миграционного кризиса. Они сообщили, что не могут припомнить какой-либо недавний аналогичный случай, когда власти отдельного штата блокировали федеральному правительству доступ к территории под его юрисдикцией. Эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек выразил мнение, что губернатор Техаса "затевает драку".
https://ria.ru/20240426/rogov-1942425168.html
https://ria.ru/20240703/opros-1957191822.html
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техас, аляска, сша, в мире
Техас, Аляска, США, В мире
СМИ: американский штат присоединился к движению за выход из состава США

Newsweek: Нью-Гемпшир присоединился к списку штатов, выступающих за выход из США

© AP Photo / Mary AltafferЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Движение NHEXIT, выступающее за независимость американского штата Нью-Гэмпшир, в своем заявлении на этой неделе отвергло власть федерального правительства и выразило стремление сделать регион "свободной и процветающей страной", сообщает Newsweek.
«

"В Вашингтоне, округ Колумбия, находятся 2,5 миллиона бюрократов, которых не выбирали в ходе голосования и которые несут ответственность за то, что страна стоит на грани банкротства. Мало того, они еще и ежегодно выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гемпшира. Мы должны вернуть себе наше правительство и работать над гарантиями защиты прав и основных потребностей жителей", — приводит журнал слова Карлы Герлике, лидера движения NHEXIT.

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Как отмечает издание, подобные движения за независимость запустили и в некоторых других штатах: в Калифорнии, Аляске, Луизиане, Флориде и Техасе, в котором TEXIT "является самым узнаваемым". Хотя у каждого из регионов есть свои причины для выхода из состава США, всех их объединяет разочарование в правительстве страны, отмечается в статье.
Автор материала приводит статистку, согласно которой в последние годы среди американцев растет поддержка движений за независимость. Так, среди общего числа опрошенных 23 процента одобряют выход своего штата из состава США, в то время как 51 процент выступают против. При этом отмечается, что в разных регионах цифры разнятся, а наиболее "свободолюбивой" оказалась Аляска, 36 процентов жителей которой поддерживают независимость, согласно результатам опроса YouGov.
Ранее американские эксперты, опрошенные газетой Washington Post, выразили беспокойство из-за захвата участка федеральной границы властями Техаса на фоне миграционного кризиса. Они сообщили, что не могут припомнить какой-либо недавний аналогичный случай, когда власти отдельного штата блокировали федеральному правительству доступ к территории под его юрисдикцией. Эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек выразил мнение, что губернатор Техаса "затевает драку".
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