https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959281341.html
"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации
"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации - РИА Новости, 12.07.2024
"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации
Украинские войска проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:12
2024-07-12T16:12
2024-07-12T16:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцы показывают ужасные результаты на поле боя, русские одерживают верх, и сложно отрицать, что русские могут выиграть. Так или иначе, трудно представить, как украинцы смогут переломить ситуацию", — отметил он.По словам профессора, сейчас президент США Джо Байден озабочен тем, чтобы убедить украинцев, что они могут и дальше рассчитывать на Запад."Украинцы должны верить, что мы с ними. Если они будут продолжать верить, что очень глупо на мой взгляд, то они будут думать, что у них есть шанс остановить это, может быть, даже в конечном итоге обратить все вспять", — резюмировал Миршаймер.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959273208.html
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959252244.html
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в мире, сша, россия, джон миршаймер, джо байден, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Джон Миршаймер, Джо Байден, Андрей Белоусов
"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации
Миршаймер: Украина не может переломить ситуацию на поле боя