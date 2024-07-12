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"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации - РИА Новости, 12.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959281341.html
"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации
"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации - РИА Новости, 12.07.2024
"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации
Украинские войска проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:12
2024-07-12T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
джон миршаймер
джо байден
андрей белоусов
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцы показывают ужасные результаты на поле боя, русские одерживают верх, и сложно отрицать, что русские могут выиграть. Так или иначе, трудно представить, как украинцы смогут переломить ситуацию", — отметил он.По словам профессора, сейчас президент США Джо Байден озабочен тем, чтобы убедить украинцев, что они могут и дальше рассчитывать на Запад."Украинцы должны верить, что мы с ними. Если они будут продолжать верить, что очень глупо на мой взгляд, то они будут думать, что у них есть шанс остановить это, может быть, даже в конечном итоге обратить все вспять", — резюмировал Миршаймер.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959273208.html
https://ria.ru/20240712/ukraina-1959252244.html
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в мире, сша, россия, джон миршаймер, джо байден, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Джон Миршаймер, Джо Байден, Андрей Белоусов
"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации

Миршаймер: Украина не может переломить ситуацию на поле боя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Украинцы показывают ужасные результаты на поле боя, русские одерживают верх, и сложно отрицать, что русские могут выиграть. Так или иначе, трудно представить, как украинцы смогут переломить ситуацию", — отметил он.
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По словам профессора, сейчас президент США Джо Байден озабочен тем, чтобы убедить украинцев, что они могут и дальше рассчитывать на Запад.
"Украинцы должны верить, что мы с ними. Если они будут продолжать верить, что очень глупо на мой взгляд, то они будут думать, что у них есть шанс остановить это, может быть, даже в конечном итоге обратить все вспять", — резюмировал Миршаймер.
В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияДжон МиршаймерДжо БайденАндрей Белоусов
 
 
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