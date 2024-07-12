https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959281341.html

"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации

"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации - РИА Новости, 12.07.2024

"Есть шанс". В США сделали неожиданное заявление о спецоперации

Украинские войска проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:12

2024-07-12T16:12

2024-07-12T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

джон миршаймер

джо байден

андрей белоусов

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Украинские войска проигрывают на передовой и вряд ли смогут изменить свое положение, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцы показывают ужасные результаты на поле боя, русские одерживают верх, и сложно отрицать, что русские могут выиграть. Так или иначе, трудно представить, как украинцы смогут переломить ситуацию", — отметил он.По словам профессора, сейчас президент США Джо Байден озабочен тем, чтобы убедить украинцев, что они могут и дальше рассчитывать на Запад."Украинцы должны верить, что мы с ними. Если они будут продолжать верить, что очень глупо на мой взгляд, то они будут думать, что у них есть шанс остановить это, может быть, даже в конечном итоге обратить все вспять", — резюмировал Миршаймер.В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинский кризис, спровоцированный Вашингтоном и его союзниками, сознательно ими же сейчас и затягивается.

https://ria.ru/20240712/zelenskiy-1959273208.html

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959252244.html

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в мире, сша, россия, джон миршаймер, джо байден, андрей белоусов