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СМИ узнали о заговоре демократов против Байдена - РИА Новости, 12.07.2024
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18:01 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/smi-1959314176.html
СМИ узнали о заговоре демократов против Байдена
СМИ узнали о заговоре демократов против Байдена - РИА Новости, 12.07.2024
СМИ узнали о заговоре демократов против Байдена
Неофициальный комитет демократов по "неизбранию" президента США Джо Байдена строит заговор против главы Белого дома, чтобы заставить его выйти из предвыборной... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:01
2024-07-12T18:01
в мире
сша
атланта
джо байден
дональд трамп
чак шумер
выборы президента сша — 2024
демократическая партия сша
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Неофициальный комитет демократов по "неизбранию" президента США Джо Байдена строит заговор против главы Белого дома, чтобы заставить его выйти из предвыборной гонки, сообщает портал Axios. "Очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций (бывших президентов США Барака) Обамы и (Билла) Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить его (Байдена) быстро снять свою кандидатуру... Неофициально они - комитет по неизбранию президента, их миссия - вытеснить Байдена из президентской гонки, и чем быстрее, тем лучше", - говорится в сообщении. Отмечается, что число демократов, нежелающих, чтобы американский президент участвовал в выборах, растет каждый день, а некоторые спонсоры Демократической партии говорят о том, что могут пожертвовать большую сумму денег, если кандидатом от партии станет не Байден. "Они оплачивают опросы, продавливают бывших президентов, неофициально связываются с лидерами демократов, организуют спонсоров и ведут публичную борьбу с Байденом... Демократы, настроенные против Байдена, обмениваются текстами, электронными письмами и опросами... Многие из них обсуждают с законодателями, чтобы те давили на своих лидеров, чтобы вынудить Байдена и его ближайший круг (покинуть предвыборную гонку)", - сообщает портал. По данным Axios, демократы надеются, что президента смогут переубедить советники Обамы и Клинтона, а также лидер демократов в сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и экс-спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси. Как ранее сообщал портал со ссылкой на источники, демократы в США планируют подготовить заявление с призывом к президенту снять свою кандидатуру с выборов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом в его штабе говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240712/bayden-1959157701.html
https://ria.ru/20240712/obama-1959233174.html
https://ria.ru/20240712/smi-1959151702.html
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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, чак шумер, выборы президента сша — 2024, демократическая партия сша
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Чак Шумер, Выборы президента США — 2024, Демократическая партия США
СМИ узнали о заговоре демократов против Байдена

Axios: комитет демократов по "неизбранию" Байдена строит заговор против него

© AFP 2024 / SAUL LOEBПрезидент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AFP 2024 / SAUL LOEB
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Неофициальный комитет демократов по "неизбранию" президента США Джо Байдена строит заговор против главы Белого дома, чтобы заставить его выйти из предвыборной гонки, сообщает портал Axios.
«
"Очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций (бывших президентов США Барака) Обамы и (Билла) Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить его (Байдена) быстро снять свою кандидатуру... Неофициально они - комитет по неизбранию президента, их миссия - вытеснить Байдена из президентской гонки, и чем быстрее, тем лучше", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что число демократов, нежелающих, чтобы американский президент участвовал в выборах, растет каждый день, а некоторые спонсоры Демократической партии говорят о том, что могут пожертвовать большую сумму денег, если кандидатом от партии станет не Байден.
«
"Они оплачивают опросы, продавливают бывших президентов, неофициально связываются с лидерами демократов, организуют спонсоров и ведут публичную борьбу с Байденом... Демократы, настроенные против Байдена, обмениваются текстами, электронными письмами и опросами... Многие из них обсуждают с законодателями, чтобы те давили на своих лидеров, чтобы вынудить Байдена и его ближайший круг (покинуть предвыборную гонку)", - сообщает портал.
По данным Axios, демократы надеются, что президента смогут переубедить советники Обамы и Клинтона, а также лидер демократов в сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и экс-спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси.
Как ранее сообщал портал со ссылкой на источники, демократы в США планируют подготовить заявление с призывом к президенту снять свою кандидатуру с выборов.
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Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом в его штабе говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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