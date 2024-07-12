СМИ узнали о заговоре демократов против Байдена
Axios: комитет демократов по "неизбранию" Байдена строит заговор против него
© AFP 2024 / SAUL LOEBПрезидент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
Президент Джо Байден выступает на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Неофициальный комитет демократов по "неизбранию" президента США Джо Байдена строит заговор против главы Белого дома, чтобы заставить его выйти из предвыборной гонки, сообщает портал Axios.
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"Очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций (бывших президентов США Барака) Обамы и (Билла) Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить его (Байдена) быстро снять свою кандидатуру... Неофициально они - комитет по неизбранию президента, их миссия - вытеснить Байдена из президентской гонки, и чем быстрее, тем лучше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число демократов, нежелающих, чтобы американский президент участвовал в выборах, растет каждый день, а некоторые спонсоры Демократической партии говорят о том, что могут пожертвовать большую сумму денег, если кандидатом от партии станет не Байден.
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"Они оплачивают опросы, продавливают бывших президентов, неофициально связываются с лидерами демократов, организуют спонсоров и ведут публичную борьбу с Байденом... Демократы, настроенные против Байдена, обмениваются текстами, электронными письмами и опросами... Многие из них обсуждают с законодателями, чтобы те давили на своих лидеров, чтобы вынудить Байдена и его ближайший круг (покинуть предвыборную гонку)", - сообщает портал.
По данным Axios, демократы надеются, что президента смогут переубедить советники Обамы и Клинтона, а также лидер демократов в сенате Чак Шумер, лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис и экс-спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси.
Как ранее сообщал портал со ссылкой на источники, демократы в США планируют подготовить заявление с призывом к президенту снять свою кандидатуру с выборов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом в его штабе говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.