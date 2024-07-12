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В США испугались последствий оговорок Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
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09:58 12.07.2024 (обновлено: 12:13 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/smi-1959151702.html
В США испугались последствий оговорок Байдена на саммите НАТО
В США испугались последствий оговорок Байдена на саммите НАТО - РИА Новости, 12.07.2024
В США испугались последствий оговорок Байдена на саммите НАТО
Оговорки президента США Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T09:58
2024-07-12T12:13
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию, пишет агентство Bloomberg. Так, выступая перед лидерами Североатлантического альянса, Байден обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину, а на состоявшейся вслед за этим пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом". "Президент Джо Байден пообещал, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки, допущенные в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей, которые ставят под угрозу его кампанию", — утверждает агентство. По информации Bloomberg, почти сразу после пресс-конференции к списку конгрессменов, призывающих Байдена отказаться от участия в выборах, присоединились еще как минимум три демократа из палаты представителей. Кроме того, один из делегатов саммита заявил, что лидер его страны скептически настроен относительно способности Байдена преодолеть кризис, который возник после его слабого выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Как писала газета New York Times, в последние месяцы ухудшение состояния здоровья президента США стало проявляться чаще, а после провальных дебатов с Трампом это становится более тревожным. По словам источников издания, глава Белого дома стал растерянным, вялым или терял нить разговора. Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или при усталости.
https://ria.ru/20240711/sammit-1958873758.html
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в мире, сша, россия, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Выборы президента США — 2024
В США испугались последствий оговорок Байдена на саммите НАТО

Bloomberg: оговорки Байдена поставили под угрозу его предвыборную кампанию

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена, которые он допустил на саммите НАТО, поставили под угрозу его предвыборную кампанию, пишет агентство Bloomberg.
Так, выступая перед лидерами Североатлантического альянса, Байден обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину, а на состоявшейся вслед за этим пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".
"Президент Джо Байден пообещал, что останется в президентской гонке, но две критические ошибки, допущенные в течение двух часов, усилили опасения по поводу его умственных способностей, которые ставят под угрозу его кампанию", — утверждает агентство.
По информации Bloomberg, почти сразу после пресс-конференции к списку конгрессменов, призывающих Байдена отказаться от участия в выборах, присоединились еще как минимум три демократа из палаты представителей.
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Кроме того, один из делегатов саммита заявил, что лидер его страны скептически настроен относительно способности Байдена преодолеть кризис, который возник после его слабого выступления на дебатах с Дональдом Трампом.
Как писала газета New York Times, в последние месяцы ухудшение состояния здоровья президента США стало проявляться чаще, а после провальных дебатов с Трампом это становится более тревожным. По словам источников издания, глава Белого дома стал растерянным, вялым или терял нить разговора. Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или при усталости.
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