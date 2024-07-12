https://ria.ru/20240712/sk-1959293920.html

В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать

В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать - РИА Новости, 12.07.2024

В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать

В убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, подозревают его мать, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:49

2024-07-12T16:49

2024-07-12T17:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

пермь

россия

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УФА, 12 июл — РИА Новости. В убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, подозревают его мать, сообщил региональный главк Следственного комитета."Следователями установлена личность подозреваемой в убийстве ребенка в Перми — это 34-летняя жительница города. Потерпевший девятилетний ребенок являлся сыном подозреваемой", — говорится в релизе.Чемодан с телом ребенка обнаружил сегодня утром на мусорной контейнерной площадке местный житель. В СК сообщали, что на теле есть признаки насильственной смерти — колото-резаные раны и следы удушения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Вскоре стало известно о подозреваемой — камеры видеонаблюдения запечатлели женщину, которая привезла чемодан к мусорным бакам.Женщину ищут. Правоохранители осмотрели квартиру, где она жила с сыном, добавили в СК.

https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html

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пермь

россия

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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми 2024-07-12T16:49 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермь, россия