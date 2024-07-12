https://ria.ru/20240712/sk-1959293920.html
В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать
В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать - РИА Новости, 12.07.2024
В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать
В убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, подозревают его мать, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:49
2024-07-12T16:49
2024-07-12T17:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959256233_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b24c0f663585ad6f83d6a32c65e3289.jpg
УФА, 12 июл — РИА Новости. В убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, подозревают его мать, сообщил региональный главк Следственного комитета."Следователями установлена личность подозреваемой в убийстве ребенка в Перми — это 34-летняя жительница города. Потерпевший девятилетний ребенок являлся сыном подозреваемой", — говорится в релизе.Чемодан с телом ребенка обнаружил сегодня утром на мусорной контейнерной площадке местный житель. В СК сообщали, что на теле есть признаки насильственной смерти — колото-резаные раны и следы удушения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Вскоре стало известно о подозреваемой — камеры видеонаблюдения запечатлели женщину, которая привезла чемодан к мусорным бакам.Женщину ищут. Правоохранители осмотрели квартиру, где она жила с сыном, добавили в СК.
https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html
https://ria.ru/20230817/srok-1890680889.html
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959256233_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2a8e2e39c70d6d97a02ebdb3ff9dd87b.jpg
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
2024-07-12T16:49
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермь, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермь, Россия
В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать
СК заподозрил мать в убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми