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В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать - РИА Новости, 12.07.2024
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16:49 12.07.2024 (обновлено: 17:21 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/sk-1959293920.html
В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать
В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать - РИА Новости, 12.07.2024
В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать
В убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, подозревают его мать, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:49
2024-07-12T17:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
россия
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УФА, 12 июл — РИА Новости. В убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, подозревают его мать, сообщил региональный главк Следственного комитета.&quot;Следователями установлена личность подозреваемой в убийстве ребенка в Перми — это 34-летняя жительница города. Потерпевший девятилетний ребенок являлся сыном подозреваемой&quot;, — говорится в релизе.Чемодан с телом ребенка обнаружил сегодня утром на мусорной контейнерной площадке местный житель. В СК сообщали, что на теле есть признаки насильственной смерти — колото-резаные раны и следы удушения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.Вскоре стало известно о подозреваемой — камеры видеонаблюдения запечатлели женщину, которая привезла чемодан к мусорным бакам.Женщину ищут. Правоохранители осмотрели квартиру, где она жила с сыном, добавили в СК.
https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html
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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), пермь, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермь, Россия
В убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане, заподозрили мать

СК заподозрил мать в убийстве мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми

Читать ria.ru в
УФА, 12 июл — РИА Новости. В убийстве девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, подозревают его мать, сообщил региональный главк Следственного комитета.
«

"Следователями установлена личность подозреваемой в убийстве ребенка в Перми — это 34-летняя жительница города. Потерпевший девятилетний ребенок являлся сыном подозреваемой", — говорится в релизе.

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Чемодан с телом ребенка обнаружил сегодня утром на мусорной контейнерной площадке местный житель. В СК сообщали, что на теле есть признаки насильственной смерти — колото-резаные раны и следы удушения. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Вскоре стало известно о подозреваемой — камеры видеонаблюдения запечатлели женщину, которая привезла чемодан к мусорным бакам.
Женщину ищут. Правоохранители осмотрели квартиру, где она жила с сыном, добавили в СК.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)ПермьРоссия
 
 
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