Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 12.07.2024 (обновлено: 16:30 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/sk-1959282951.html
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной
Возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:17
2024-07-12T16:30
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение sukhoi superjet под коломной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320429_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb4be381e39dd21ee12d5b088471568a.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.В Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240617/delo-1953314449.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320429_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_91d46900d75d7ded24e99aaec5284a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной

СК: после крушения самолета под Коломной возбуждено уголовное дело

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
В Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Крушение гидроплана на озере Имандра в Мурманской области. 16 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
СК завел дело после крушения гидроплана в Мурманской области
17 июня, 07:44
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала