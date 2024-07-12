https://ria.ru/20240712/sk-1959282951.html

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024

СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной

Возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:17

2024-07-12T16:17

2024-07-12T16:30

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.В Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240617/delo-1953314449.html

московская область (подмосковье)

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), крушение sukhoi superjet под коломной