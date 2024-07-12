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СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной
Возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:17
2024-07-12T16:17
2024-07-12T16:30
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.В Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240617/delo-1953314449.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
СК возбудил уголовное дело после крушения самолета под Коломной
СК: после крушения самолета под Коломной возбуждено уголовное дело