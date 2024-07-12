https://ria.ru/20240712/sk-1959221067.html
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты - РИА Новости, 12.07.2024
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты
В Уфе двое граждан Таджикистана удерживали в съемной квартире 16 детей и издевались над ними, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Башкирии. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:16
2024-07-12T13:16
2024-07-12T14:07
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УФА, 12 июл — РИА Новости. В Уфе двое граждан Таджикистана удерживали в съемной квартире 16 детей и издевались над ними, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Башкирии."Шестнадцать несовершеннолетних в возрасте от четырех до 16 лет, часть из которых — граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев", — рассказали в ведомстве.Одному из подростков удалось сбежать, он обратился за помощью в ближайший магазин.Минувшей ночью следователи СК и оперативники МВД провели операцию, освободили детей и задержали двух граждан Таджикистана.Сейчас силовики устанавливают родителей пострадавших и все обстоятельства произошедшего. Детей поместили в социальные учреждения, специалисты оценивают, в каком состоянии они находятся. При необходимости им обеспечат медицинскую и психологическую помощь, уточнили в СК.Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы", "Истязание", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, родители освобожденных детей находятся в России с нарушением миграционного законодательства. Ведомство начало проверку.
https://ria.ru/20240712/perm-1959158036.html
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уфа, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Уфа, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты
СК: в Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов
УФА, 12 июл — РИА Новости.
В Уфе двое граждан Таджикистана удерживали в съемной квартире 16 детей и издевались над ними, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Башкирии
.
"Шестнадцать несовершеннолетних в возрасте от четырех до 16 лет, часть из которых — граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев", — рассказали в ведомстве.
Одному из подростков удалось сбежать, он обратился за помощью в ближайший магазин.
Минувшей ночью следователи СК и оперативники МВД провели операцию, освободили детей и задержали двух граждан Таджикистана.
Сейчас силовики устанавливают родителей пострадавших и все обстоятельства произошедшего. Детей поместили в социальные учреждения, специалисты оценивают, в каком состоянии они находятся. При необходимости им обеспечат медицинскую и психологическую помощь, уточнили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы", "Истязание", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, родители освобожденных детей находятся в России
с нарушением миграционного законодательства. Ведомство начало проверку.