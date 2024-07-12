Рейтинг@Mail.ru
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 12.07.2024 (обновлено: 14:07 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/sk-1959221067.html
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты - РИА Новости, 12.07.2024
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты
В Уфе двое граждан Таджикистана удерживали в съемной квартире 16 детей и издевались над ними, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Башкирии. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:16
2024-07-12T14:07
уфа
таджикистан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
УФА, 12 июл — РИА Новости. В Уфе двое граждан Таджикистана удерживали в съемной квартире 16 детей и издевались над ними, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Башкирии."Шестнадцать несовершеннолетних в возрасте от четырех до 16 лет, часть из которых — граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев", — рассказали в ведомстве.Одному из подростков удалось сбежать, он обратился за помощью в ближайший магазин.Минувшей ночью следователи СК и оперативники МВД провели операцию, освободили детей и задержали двух граждан Таджикистана.Сейчас силовики устанавливают родителей пострадавших и все обстоятельства произошедшего. Детей поместили в социальные учреждения, специалисты оценивают, в каком состоянии они находятся. При необходимости им обеспечат медицинскую и психологическую помощь, уточнили в СК.Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы", "Истязание", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, родители освобожденных детей находятся в России с нарушением миграционного законодательства. Ведомство начало проверку.
https://ria.ru/20240712/perm-1959158036.html
https://rsport.ria.ru/20240708/migranty-1958183556.html
уфа
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Уфа, Таджикистан, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
В Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали мигранты

СК: в Уфе освободили 16 детей, которых удерживали и избивали двое мигрантов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 12 июл — РИА Новости. В Уфе двое граждан Таджикистана удерживали в съемной квартире 16 детей и издевались над ними, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по Башкирии.
"Шестнадцать несовершеннолетних в возрасте от четырех до 16 лет, часть из которых — граждане Республики Таджикистан, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где к ним систематически применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением в виде нанесения побоев", — рассказали в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Тело мальчика нашли в чемодане на мусорке в Перми
10:27
Одному из подростков удалось сбежать, он обратился за помощью в ближайший магазин.
Минувшей ночью следователи СК и оперативники МВД провели операцию, освободили детей и задержали двух граждан Таджикистана.
Сейчас силовики устанавливают родителей пострадавших и все обстоятельства произошедшего. Детей поместили в социальные учреждения, специалисты оценивают, в каком состоянии они находятся. При необходимости им обеспечат медицинскую и психологическую помощь, уточнили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы", "Истязание", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, родители освобожденных детей находятся в России с нарушением миграционного законодательства. Ведомство начало проверку.
Задержание граждан Узбекистана, подозреваемых в изнасиловании сотрудницы Матч ТВ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Задержаны мигранты, подозреваемые в изнасиловании сотрудницы "Матч ТВ"
8 июля, 11:42
 
УфаТаджикистанСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала