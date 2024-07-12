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СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО - РИА Новости, 12.07.2024
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12:19 12.07.2024 (обновлено: 12:21 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/sk-1959202154.html
СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО
СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО - РИА Новости, 12.07.2024
СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО
В интернете обнаружены ресурсы мошенников с символикой Следственного комитета России, на одном из фейковых сайтов за деньги предлагалось подать заявления о... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:19
2024-07-12T12:21
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
общество
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В интернете обнаружены ресурсы мошенников с символикой Следственного комитета России, на одном из фейковых сайтов за деньги предлагалось подать заявления о помощи с выплатами участникам СВО, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. &quot;В сети интернет обнаружены ресурсы с символикой Следственного комитета Российской Федерации, где размещаются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях. Злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК России стиле и используют их для деяний, имеющих признаки состава преступления&quot;, - сказала она.В частности, выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат. Для этого посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан. В последующем лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате. Сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести деньги, подчеркнули в ведомстве.
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество
Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Общество
СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО

Петренко: мошенники под видом СК предлагают "помочь" с выплатами участникам СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В интернете обнаружены ресурсы мошенников с символикой Следственного комитета России, на одном из фейковых сайтов за деньги предлагалось подать заявления о помощи с выплатами участникам СВО, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«

"В сети интернет обнаружены ресурсы с символикой Следственного комитета Российской Федерации, где размещаются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях. Злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК России стиле и используют их для деяний, имеющих признаки состава преступления", - сказала она.

В частности, выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат. Для этого посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан. В последующем лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате.
Сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести деньги, подчеркнули в ведомстве.
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