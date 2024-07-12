https://ria.ru/20240712/sk-1959202154.html

СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО

СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО - РИА Новости, 12.07.2024

СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО

В интернете обнаружены ресурсы мошенников с символикой Следственного комитета России, на одном из фейковых сайтов за деньги предлагалось подать заявления о... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:19

2024-07-12T12:19

2024-07-12T12:21

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

общество

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В интернете обнаружены ресурсы мошенников с символикой Следственного комитета России, на одном из фейковых сайтов за деньги предлагалось подать заявления о помощи с выплатами участникам СВО, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В сети интернет обнаружены ресурсы с символикой Следственного комитета Российской Федерации, где размещаются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях. Злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК России стиле и используют их для деяний, имеющих признаки состава преступления", - сказала она.В частности, выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат. Для этого посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан. В последующем лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате. Сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести деньги, подчеркнули в ведомстве.

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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество