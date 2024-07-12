https://ria.ru/20240712/sk-1959202154.html
СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО
СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО - РИА Новости, 12.07.2024
СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО
В интернете обнаружены ресурсы мошенников с символикой Следственного комитета России, на одном из фейковых сайтов за деньги предлагалось подать заявления о... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:19
2024-07-12T12:19
2024-07-12T12:21
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В интернете обнаружены ресурсы мошенников с символикой Следственного комитета России, на одном из фейковых сайтов за деньги предлагалось подать заявления о помощи с выплатами участникам СВО, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В сети интернет обнаружены ресурсы с символикой Следственного комитета Российской Федерации, где размещаются недостоверные сведения от имени ведомства в преступных целях. Злоумышленники оформляют фейковые страницы в схожем с официальными площадками СК России стиле и используют их для деяний, имеющих признаки состава преступления", - сказала она.В частности, выявлен фейковый сайт СК России, где предлагается содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат. Для этого посредством заполнения заявления на фиктивных бланках ведомства производится сбор персональных данных граждан. В последующем лжесотрудники СК России информируют заявителей о необходимости перевести денежные средства якобы на нужды, связанные с исполнением запроса о выплате. Сотрудники СК России ни при каких обстоятельствах не просят граждан перевести деньги, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240711/iphone-1959035371.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество
Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Общество
СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО
Петренко: мошенники под видом СК предлагают "помочь" с выплатами участникам СВО