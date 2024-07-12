https://ria.ru/20240712/shtraf-1959251408.html

Мужчина, выгнавший девушку из вагона метро из-за прически, получил штраф

Мужчина, выгнавший девушку из вагона метро из-за прически, получил штраф - РИА Новости, 12.07.2024

Мужчина, выгнавший девушку из вагона метро из-за прически, получил штраф

Преображенский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей мужчину, пытавшегося выгнать девушку из вагона метро из-за прически, сообщили РИА Новости в госоргане. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:51

2024-07-12T14:51

2024-07-12T15:36

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москва

россия

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Преображенский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей мужчину, пытавшегося выгнать девушку из вагона метро из-за прически, сообщили РИА Новости в госоргане."Суд признал Сафонова Владимира Игоревича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей", — сказал собеседник агентства. Указывается, что обвиняемый принял девушку за мужчину из-за короткой стрижки.В среду в Сети распространились кадры, на которых видно, как он преследует пострадавшую и ее друга через весь вагон, оскорбляет и говорит, что они "позорят русских". В столичном главке МВД тогда заявили, что инцидент произошел на Сокольнической линии метро.

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происшествия, москва, россия