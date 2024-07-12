https://ria.ru/20240712/shtab-1959306186.html

Председатель штаба Байдена откровенно высказалась о ситуации после дебатов

Председатель штаба Байдена откровенно высказалась о ситуации после дебатов - РИА Новости, 12.07.2024

Председатель штаба Байдена откровенно высказалась о ситуации после дебатов

Штаб президента США Джо Байдена столкнулся с "двумя чертовски плохими неделями" после дебатов хозяина Белого дома с экс-президентом Дональдом Трампом, заявила... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:22

2024-07-12T17:22

2024-07-12T17:22

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дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Штаб президента США Джо Байдена столкнулся с "двумя чертовски плохими неделями" после дебатов хозяина Белого дома с экс-президентом Дональдом Трампом, заявила председатель предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон. Издание Axios получило запись ее коллективного звонка сотрудникам."У нас были две очень, очень, очень сложные недели, очень плохие недели. Я говорила, что буду честна с вами: это были две чертовски плохие недели", - приводит слова О"Мэлли-Диллон издание.Издание отмечает, что в ходе разговора председатель штаба Байдена пыталась поднять "низкий моральный дух" и избавить сотрудников от чувства "разочарованности". Она заявила, что дебаты Байдена были "небольшой пробуксовкой, но не чем-то серьезным". "Почва не ушла из-под ног", - сообщила она. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом в его штабе говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240712/bayden-1959231265.html

https://ria.ru/20240712/kreml-1959217204.html

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в мире, сша, атланта, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена