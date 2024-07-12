Председатель штаба Байдена откровенно высказалась о ситуации после дебатов
Председатель штаба Байдена назвала прошедшие после дебатов 2 недели сложными
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашигтоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Штаб президента США Джо Байдена столкнулся с "двумя чертовски плохими неделями" после дебатов хозяина Белого дома с экс-президентом Дональдом Трампом, заявила председатель предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон. Издание Axios получило запись ее коллективного звонка сотрудникам.
«
"У нас были две очень, очень, очень сложные недели, очень плохие недели. Я говорила, что буду честна с вами: это были две чертовски плохие недели", - приводит слова О"Мэлли-Диллон издание.
Издание отмечает, что в ходе разговора председатель штаба Байдена пыталась поднять "низкий моральный дух" и избавить сотрудников от чувства "разочарованности". Она заявила, что дебаты Байдена были "небольшой пробуксовкой, но не чем-то серьезным".
"Почва не ушла из-под ног", - сообщила она.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом в его штабе говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.