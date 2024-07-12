https://ria.ru/20240712/samolet-1959326039.html
Глава Коломны показал первые кадры с места крушения самолета
Глава Коломны показал первые кадры с места крушения самолета - РИА Новости, 12.07.2024
Глава Коломны показал первые кадры с места крушения самолета
Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале показал кадры с места крушения самолета Superjet в Подмосковье, где работают... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:18
2024-07-12T18:18
2024-07-12T18:43
происшествия
московская область (подмосковье)
коломна
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале показал кадры с места крушения самолета Superjet в Подмосковье, где работают пожарные и спасатели. "Добрались до места падения. Ещё раз подтверждаю - угрозы населённым пунктам нет", - говорится в подписи к опубликованным материалам.В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
московская область (подмосковье)
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Кадры с места падения самолета в Коломне
Кадры с места падения самолета в Коломне
2024-07-12T18:18
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происшествия, московская область (подмосковье), коломна, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Коломна, Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Глава Коломны показал первые кадры с места крушения самолета
Глава Коломны показал первые кадры с места крушения Superjet под Коломной