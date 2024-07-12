https://ria.ru/20240712/samolet-1959326039.html

Глава Коломны показал первые кадры с места крушения самолета

Глава Коломны показал первые кадры с места крушения самолета - РИА Новости, 12.07.2024

Глава Коломны показал первые кадры с места крушения самолета

Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале показал кадры с места крушения самолета Superjet в Подмосковье, где работают... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:18

2024-07-12T18:18

2024-07-12T18:43

происшествия

московская область (подмосковье)

коломна

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале показал кадры с места крушения самолета Superjet в Подмосковье, где работают пожарные и спасатели. "Добрались до места падения. Ещё раз подтверждаю - угрозы населённым пунктам нет", - говорится в подписи к опубликованным материалам.В пятницу в Подмосковье в лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино.

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

коломна

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Кадры с места падения самолета в Коломне Кадры с места падения самолета в Коломне 2024-07-12T18:18 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), коломна, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной