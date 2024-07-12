https://ria.ru/20240712/samolet-1959294328.html

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета под Коломной

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета под Коломной

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформироровал комиссию, которая будет расследовать крушение самолёта под Коломной в Подмосковье, рассказали... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:51

2024-07-12T16:51

2024-07-12T18:10

московская область (подмосковье)

коломна

межгосударственный авиационный комитет

sukhoi superjet 100 (ssj100)

крушение sukhoi superjet под коломной

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959320429_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_eb4be381e39dd21ee12d5b088471568a.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформироровал комиссию, которая будет расследовать крушение самолёта под Коломной в Подмосковье, рассказали журналистам в пресс-службе МАК. "В связи катастрофой в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100 (рег. RA-89049), Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию. Комиссия приступает к работе", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240712/samolet-1959290766.html

московская область (подмосковье)

коломна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), коломна, межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия