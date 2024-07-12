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МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
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16:51 12.07.2024 (обновлено: 18:10 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/samolet-1959294328.html
МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета под Коломной
МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета под Коломной
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформироровал комиссию, которая будет расследовать крушение самолёта под Коломной в Подмосковье, рассказали... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:51
2024-07-12T18:10
московская область (подмосковье)
коломна
межгосударственный авиационный комитет
sukhoi superjet 100 (ssj100)
крушение sukhoi superjet под коломной
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформироровал комиссию, которая будет расследовать крушение самолёта под Коломной в Подмосковье, рассказали журналистам в пресс-службе МАК. "В связи катастрофой в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100 (рег. RA-89049), Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию. Комиссия приступает к работе", - рассказали в пресс-службе.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), коломна, межгосударственный авиационный комитет, sukhoi superjet 100 (ssj100), крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия
Московская область (Подмосковье), Коломна, Межгосударственный авиационный комитет, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Происшествия
МАК сформировал комиссию по расследованию крушения самолета под Коломной

МАК сформировал комиссию по расследованию крушения SSJ 100 под Коломной

© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье. 12 июля 2024
Место крушения самолета в Подмосковье. 12 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье. 12 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформироровал комиссию, которая будет расследовать крушение самолёта под Коломной в Подмосковье, рассказали журналистам в пресс-службе МАК.
"В связи катастрофой в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100 (рег. RA-89049), Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию. Комиссия приступает к работе", - рассказали в пресс-службе.
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Специалисты разработчика помогут расследовать падение самолета под Коломной
Вчера, 16:37
 
Московская область (Подмосковье)КоломнаМежгосударственный авиационный комитетSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Крушение Sukhoi Superjet под КоломнойПроисшествия
 
 
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