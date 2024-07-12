https://ria.ru/20240712/samolet-1959290766.html

Специалисты разработчика помогут расследовать падение самолета под Коломной

Специалисты разработчика помогут расследовать падение самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024

Специалисты разработчика помогут расследовать падение самолета под Коломной

Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet был произведен в 2014 году, сообщили в Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:37

2024-07-12T16:37

2024-07-12T21:31

московская область (подмосковье)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

москва

крушение sukhoi superjet под коломной

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet был произведен в 2014 году, сообщили в Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) РИА Новости."Авиационный инцидент произошел с самолетом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании, выпущенным в 2014 году. Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту", — рассказали в корпорации.Там также подчеркнули, что специалисты разработчика и производителя будут способствовать расследованию инцидента.Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что в на борту потерпевшего крушение самолета в Подмосковье находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20190505/1553277634.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва, крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), россия