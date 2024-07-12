https://ria.ru/20240712/samolet-1959290766.html
Специалисты разработчика помогут расследовать падение самолета под Коломной
Специалисты разработчика помогут расследовать падение самолета под Коломной - РИА Новости, 12.07.2024
Специалисты разработчика помогут расследовать падение самолета под Коломной
Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet был произведен в 2014 году, сообщили в Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:37
2024-07-12T16:37
2024-07-12T21:31
московская область (подмосковье)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
москва
крушение sukhoi superjet под коломной
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Разбившийся недалеко от Коломны Sukhoi Superjet был произведен в 2014 году, сообщили в Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) РИА Новости."Авиационный инцидент произошел с самолетом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании, выпущенным в 2014 году. Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту", — рассказали в корпорации.Там также подчеркнули, что специалисты разработчика и производителя будут способствовать расследованию инцидента.Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что в на борту потерпевшего крушение самолета в Подмосковье находились три члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Возбуждено уголовное дело.
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московская область (подмосковье), объединенная авиастроительная корпорация (оак), москва, крушение sukhoi superjet под коломной, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet 100 (ssj100), россия
Московская область (Подмосковье), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Москва, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Россия
Специалисты разработчика помогут расследовать падение самолета под Коломной
ОАК: упавший под Коломной самолет эксплуатировали с 2014 года