https://ria.ru/20240712/samolet-1959274574.html

Экипаж упавшего под Коломной самолета, по предварительным данным, погиб

Экипаж упавшего под Коломной самолета, по предварительным данным, погиб - РИА Новости, 12.07.2024

Экипаж упавшего под Коломной самолета, по предварительным данным, погиб

Потерпевший крушение в Подмосковье самолет упал в лесу и взорвался, экипаж, предварительно, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:57

2024-07-12T15:57

2024-07-12T18:13

происшествия

московская область (подмосковье)

коломна

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Потерпевший крушение в Подмосковье самолет упал в лесу и взорвался, экипаж, предварительно, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого был только экипаж, предположительно, упал в районе подмосковной Коломны."Самолет упал в лесном массиве и взорвался после столкновения с землей. По предварительным данным, экипаж погиб", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240710/tatarstan-1958832180.html

московская область (подмосковье)

коломна

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2024

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происшествия, московская область (подмосковье), коломна, крушение sukhoi superjet под коломной