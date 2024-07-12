https://ria.ru/20240712/samolet-1959274574.html
Экипаж упавшего под Коломной самолета, по предварительным данным, погиб
Экипаж упавшего под Коломной самолета, по предварительным данным, погиб - РИА Новости, 12.07.2024
Экипаж упавшего под Коломной самолета, по предварительным данным, погиб
Потерпевший крушение в Подмосковье самолет упал в лесу и взорвался, экипаж, предварительно, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:57
2024-07-12T15:57
2024-07-12T18:13
происшествия
московская область (подмосковье)
коломна
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Потерпевший крушение в Подмосковье самолет упал в лесу и взорвался, экипаж, предварительно, погиб, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого был только экипаж, предположительно, упал в районе подмосковной Коломны."Самолет упал в лесном массиве и взорвался после столкновения с землей. По предварительным данным, экипаж погиб", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240710/tatarstan-1958832180.html
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происшествия, московская область (подмосковье), коломна, крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Коломна, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Экипаж упавшего под Коломной самолета, по предварительным данным, погиб
Под Коломной самолет упал в лесу и взорвался, экипаж, предположительно, погиб