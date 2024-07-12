https://ria.ru/20240712/samole-1959269146.html

В районе Коломны разбился самолет

В районе Коломны разбился самолет - РИА Новости, 12.07.2024

В районе Коломны разбился самолет

Пассажирский самолет, на борту которого находился только экипаж, разбился в Подмосковье, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:45

2024-07-12T15:45

2024-07-12T17:02

коломна

крушение sukhoi superjet под коломной

sukhoi superjet 100 (ssj100)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156050/43/1560504347_0:521:2714:2048_1920x0_80_0_0_dd3f6df3011895280d66a59a0f02be89.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пассажирский самолет, на борту которого находился только экипаж, разбился в Подмосковье, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет упал в лесном массиве и взорвался после столкновения с землей. По предварительным данным, экипаж погиб", — сказал собеседник агентства.В МЧС уточнили, что речь идет о лайнере Sukhoi Superjet.Крушение произошло в районе Коломны. Глава городского округа Александр Гречищев сообщил в Telegram-канале, что выехал на место в район деревни Апраксино.По его данным, на борту находились два пилота и штурман.Место крушения оцеплено, работают экстренные службы.В СК сообщили, что самолет летел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.В Минпромторге уточнили, что крушение потерпел не импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 NEW-95, который сейчас проходит летные испытания, а борт одной из гражданских авиакомпаний. Это был перегонный рейс без пассажиров.Известно, что разбился лайнер авиакомпании "Газпром авиа", он был в эксплуатации с 2014 года.Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.

https://ria.ru/20190505/1553277634.html

коломна

московская область (подмосковье)

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коломна, крушение sukhoi superjet под коломной, sukhoi superjet 100 (ssj100), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия