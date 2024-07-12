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В районе Коломны разбился самолет - РИА Новости, 12.07.2024
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15:45 12.07.2024 (обновлено: 17:02 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/samole-1959269146.html
В районе Коломны разбился самолет
В районе Коломны разбился самолет - РИА Новости, 12.07.2024
В районе Коломны разбился самолет
Пассажирский самолет, на борту которого находился только экипаж, разбился в Подмосковье, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:45
2024-07-12T17:02
коломна
крушение sukhoi superjet под коломной
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пассажирский самолет, на борту которого находился только экипаж, разбился в Подмосковье, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет упал в лесном массиве и взорвался после столкновения с землей. По предварительным данным, экипаж погиб", — сказал собеседник агентства.В МЧС уточнили, что речь идет о лайнере Sukhoi Superjet.Крушение произошло в районе Коломны. Глава городского округа Александр Гречищев сообщил в Telegram-канале, что выехал на место в район деревни Апраксино.По его данным, на борту находились два пилота и штурман.Место крушения оцеплено, работают экстренные службы.В СК сообщили, что самолет летел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.В Минпромторге уточнили, что крушение потерпел не импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 NEW-95, который сейчас проходит летные испытания, а борт одной из гражданских авиакомпаний. Это был перегонный рейс без пассажиров.Известно, что разбился лайнер авиакомпании "Газпром авиа", он был в эксплуатации с 2014 года.Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.
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коломна
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коломна, крушение sukhoi superjet под коломной, sukhoi superjet 100 (ssj100), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия
Коломна, Крушение Sukhoi Superjet под Коломной, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Происшествия
В районе Коломны разбился самолет

Sukhoi Superjet без пассажиров упал под Коломной, экипаж погиб

© Евгений БиятовСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Евгений Биятов
Самолет Sukhoi Superjet 100. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пассажирский самолет, на борту которого находился только экипаж, разбился в Подмосковье, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Самолет упал в лесном массиве и взорвался после столкновения с землей. По предварительным данным, экипаж погиб", — сказал собеседник агентства.
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа КоломнаМесто крушения самолета в Подмосковье
Место крушения самолета в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна
Место крушения самолета в Подмосковье
В МЧС уточнили, что речь идет о лайнере Sukhoi Superjet.
Крушение произошло в районе Коломны. Глава городского округа Александр Гречищев сообщил в Telegram-канале, что выехал на место в район деревни Апраксино.
По его данным, на борту находились два пилота и штурман.
Место крушения оцеплено, работают экстренные службы.
В СК сообщили, что самолет летел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.
В Минпромторге уточнили, что крушение потерпел не импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 NEW-95, который сейчас проходит летные испытания, а борт одной из гражданских авиакомпаний. Это был перегонный рейс без пассажиров.
Известно, что разбился лайнер авиакомпании "Газпром авиа", он был в эксплуатации с 2014 года.
Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследованием катастрофы займется МАК с участием специалистов Росавиации.
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 05.05.2019
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КоломнаКрушение Sukhoi Superjet под КоломнойSukhoi Superjet 100 (SSJ100)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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