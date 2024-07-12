https://ria.ru/20240712/ryazan-1959272841.html
Жители Рязани пожаловались на "фекалии" на пляже
Жители Рязани пожаловались на "фекалии" на пляже - РИА Новости, 12.07.2024
Жители Рязани пожаловались на "фекалии" на пляже
"Фекалии" на пляже в микрорайоне Солотча в Рязани, на которые пожаловались местные жители в социальных сетях, могут оказаться безопасной для людей тиной,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:53
2024-07-12T15:53
2024-07-12T15:53
рязань
рязанская область
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РЯЗАНЬ, 12 июл - РИА Новости. "Фекалии" на пляже в микрорайоне Солотча в Рязани, на которые пожаловались местные жители в социальных сетях, могут оказаться безопасной для людей тиной, сообщили РИА Новости в пресс-служба администрации Рязани. Ранее подписчики ряда местных Telegram-каналов сообщили о плавающих "фекалиях" в реке Старица на пляже в Солотче. Как рассказали РИА Новости две постоянные посетительницы пляжа, на реке бывают желтые разводы. "В этом году плохая вода… В том хотя бы раз в неделю была грязь, а сейчас приходим и почти каждый день", - рассказала собеседница. Местная жительница отметила, что в воде иногда плавают "лепёшки". "Подрядчик, обслуживающий пляж, и Роспотребнадзор регулярно раз в 10 дней проводит отбор проб на соответствие воды всем необходимым нормам для купания. Нарушений на данный момент не фиксировали. Вероятнее всего, это сезонное явление по подъему тины со дна реки, здоровью жителей не угрожает, пляж работает и открыт для купания", - сообщили в администрации города. В прокуратуре Рязанской области РИА Новости сообщили, что ведомством по публикациям в СМИ организована проверка.
https://ria.ru/20240712/primore-1959165372.html
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рязань, рязанская область, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Рязань, Рязанская область, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Жители Рязани пожаловались на "фекалии" на пляже
Власти Рязани: "фекалии" в реке, на которые жаловались жители, могут быть тиной