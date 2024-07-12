https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959260838.html
Формулировки ядерной доктрины России слишком общие, считает Рябков
Формулировки ядерной доктрины России слишком общие, считает Рябков - РИА Новости, 12.07.2024
Формулировки ядерной доктрины России слишком общие, считает Рябков
Опыт СВО показал, что российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:21
2024-07-12T15:21
2024-07-12T17:52
сергей рябков
ядерная доктрина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/23/1557172397_0:121:2328:1431_1920x0_80_0_0_86f95bbdba5f3298a733a24207dccf5f.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Опыт СВО показал, что российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Опыт проведения СВО показал среди прочего недостаточность слишком заобщенных, слишком генерализированных формулировок, которые заложены в наши базовые доктринальные документы в ядерной сфере", - заявил Рябков в эфире Первого канала.По его словам, игнорирование Западом потенциала РФ в ядерной сфере "предопределяет необходимость все-таки понятнее" и более четко дать знать, что может произойти в таком случае.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.
https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959260285.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/23/1557172397_130:0:2199:1552_1920x0_80_0_0_2eebd441e26a881f25399a4bb55bd4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, ядерная доктрина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Рябков, Ядерная доктрина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Формулировки ядерной доктрины России слишком общие, считает Рябков
Рябков: ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки