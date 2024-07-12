https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959260838.html

Формулировки ядерной доктрины России слишком общие, считает Рябков

Формулировки ядерной доктрины России слишком общие, считает Рябков - РИА Новости, 12.07.2024

Формулировки ядерной доктрины России слишком общие, считает Рябков

Опыт СВО показал, что российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:21

2024-07-12T15:21

2024-07-12T17:52

сергей рябков

ядерная доктрина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Опыт СВО показал, что российская ядерная доктрина содержит слишком общие формулировки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Опыт проведения СВО показал среди прочего недостаточность слишком заобщенных, слишком генерализированных формулировок, которые заложены в наши базовые доктринальные документы в ядерной сфере", - заявил Рябков в эфире Первого канала.По его словам, игнорирование Западом потенциала РФ в ядерной сфере "предопределяет необходимость все-таки понятнее" и более четко дать знать, что может произойти в таком случае.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ может внести изменения в ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия. По его словам, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, а в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959260285.html

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сергей рябков, ядерная доктрина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)