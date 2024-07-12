https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959260285.html

США не смогут создать угрозу России размещением ракет в ФРГ, заявил Рябков

США не смогут создать угрозу России размещением ракет в ФРГ, заявил Рябков - РИА Новости, 12.07.2024

США не смогут создать угрозу России размещением ракет в ФРГ, заявил Рябков

Москва не чувствует серьезного посягательства на свою безопасность даже при размещении ракет США в Германии благодаря военно-техническому заделу страны, заявил... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:19

2024-07-12T15:19

2024-07-12T15:19

сша

германия

сергей рябков

в мире

министерство обороны сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва не чувствует серьезного посягательства на свою безопасность даже при размещении ракет США в Германии благодаря военно-техническому заделу страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "У нас есть технологические заделы и ресурсы во всех этих сферах, которые позволяют оперативно уравновесить, отбалансировать любые попытки западной группы во главе с США создать для нас неприемлемую угрозу... Военная наука, военные технологии, наши возможности в этой сфере шагнули настолько далеко вперед, что мы не чувствуем посягательства кардинальным образом на нашу безопасность только в силу того, что с 2026 года начнется "эпизодическое размещение", как написано в этом документе, а затем они перейдут к постоянному", - сказал Рябков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20240712/nato-1959254361.html

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сша, германия, сергей рябков, в мире, министерство обороны сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)