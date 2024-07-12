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США не смогут создать угрозу России размещением ракет в ФРГ, заявил Рябков
США не смогут создать угрозу России размещением ракет в ФРГ, заявил Рябков - РИА Новости, 12.07.2024
США не смогут создать угрозу России размещением ракет в ФРГ, заявил Рябков
Москва не чувствует серьезного посягательства на свою безопасность даже при размещении ракет США в Германии благодаря военно-техническому заделу страны, заявил... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:19
2024-07-12T15:19
2024-07-12T15:19
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Москва не чувствует серьезного посягательства на свою безопасность даже при размещении ракет США в Германии благодаря военно-техническому заделу страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "У нас есть технологические заделы и ресурсы во всех этих сферах, которые позволяют оперативно уравновесить, отбалансировать любые попытки западной группы во главе с США создать для нас неприемлемую угрозу... Военная наука, военные технологии, наши возможности в этой сфере шагнули настолько далеко вперед, что мы не чувствуем посягательства кардинальным образом на нашу безопасность только в силу того, что с 2026 года начнется "эпизодическое размещение", как написано в этом документе, а затем они перейдут к постоянному", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
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сша, германия, сергей рябков, в мире, министерство обороны сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Германия, Сергей Рябков, В мире, Министерство обороны США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
США не смогут создать угрозу России размещением ракет в ФРГ, заявил Рябков
Рябков: Россия не чувствует угрозы даже при размещении ракет США в Германии