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Москва и Минск готовят решение об отмене роуминга в Союзном государстве

Москва и Минск готовят решение об отмене роуминга в Союзном государстве - РИА Новости, 12.07.2024

Москва и Минск готовят решение об отмене роуминга в Союзном государстве

Россия и Белоруссия готовят комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщил РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T08:49

2024-07-12T08:49

2024-07-12T12:30

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия и Белоруссия готовят комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщил РИА Новости заместитель главы МИД Михаил Галузин. "Действительно, мы считаем важным ускорить полную отмену роуминга в Союзном государстве. Уверены, что такое решение будет способствовать развитию туризма и контактов между людьми", — сказал он. Галузин отметил, что в этом направлении уже проделана большая работа. Так, в ноябре 2020 года значительно снизилась стоимость тарифов, благодаря чему выросло число абонентов российских операторов связи в Белоруссии, увеличился входящий голосовой трафик, обмен смс-сообщениями и интернет-трафик. С 1 апреля 2022-го в Союзном государстве отменили плату за входящие звонки в роуминге, напомнил замминистра. "Сейчас вместе с нашими белорусскими друзьями готовим комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. На подготовительном этапе стороны посчитают финансово-экономическую модель усредненных данных пользования тарифами, не превышающими 300 минут исходящих звонков и 20–25 гигабайт трафика в месяц. Такие параметры соответствуют наилучшей мировой практике", — отметил он.По словам Галузина, специалисты полагают, что обеспечить услуги связи для российских абонентов в Белоруссии и белорусских в России на уровне домашних тарифов возможно уже с апреля 2025 года.

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россия, белоруссия, михаил галузин, союзное государство, в мире