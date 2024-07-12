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СМИ рассказали о дерзкой лжи Запада о России - РИА Новости, 12.07.2024
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15:34 12.07.2024 (обновлено: 17:40 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959266218.html
СМИ рассказали о дерзкой лжи Запада о России
СМИ рассказали о дерзкой лжи Запада о России - РИА Новости, 12.07.2024
СМИ рассказали о дерзкой лжи Запада о России
Несмотря на риторику Североатлантического альянса о слабой России, она не испытывает каких-либо проблем, пишет Asia Times. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:34
2024-07-12T17:40
россия
украина
киев
владимир путин
нарендра моди
владимир зеленский
нато
всемирный банк
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Несмотря на риторику Североатлантического альянса о слабой России, она не испытывает каких-либо проблем, пишет Asia Times."Несмотря на утверждения НАТО об обратном, Россия не выглядит ослабленной в военном или экономическом плане", — сообщается в материале.Издание указывает, что согласно показателям Всемирного банка по паритету покупательской способности, Россия занимает четвертое место в мире. Более того, недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным, где они договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности.В это же время Украина терпит поражение на поле боя, экономика страны пребывает в тяжелом состоянии, а надежды Владимира Зеленского "вернуть" утраченные территории гаснут с каждым днем. Поддержка НАТО, которую так сильно ждет Киев, в основном сводится к громким заявлениям, ограниченной экономической поддержке и поставках военной техники.Ранее более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны — члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава блока о коллективной обороне.Президент Владимир Путин отмечал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240711/zelenskiy-1958925403.html
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россия, украина, киев, владимир путин, нарендра моди, владимир зеленский, нато, всемирный банк
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Нарендра Моди, Владимир Зеленский, НАТО, Всемирный банк
СМИ рассказали о дерзкой лжи Запада о России

AT: заявления НАТО, что Россия испытывает трудности, неправдивы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Несмотря на риторику Североатлантического альянса о слабой России, она не испытывает каких-либо проблем, пишет Asia Times.
"Несмотря на утверждения НАТО об обратном, Россия не выглядит ослабленной в военном или экономическом плане", — сообщается в материале.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
СМИ: в США отклонили важную просьбу Зеленского
11 июля, 11:38
Издание указывает, что согласно показателям Всемирного банка по паритету покупательской способности, Россия занимает четвертое место в мире. Более того, недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным, где они договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности.
В это же время Украина терпит поражение на поле боя, экономика страны пребывает в тяжелом состоянии, а надежды Владимира Зеленского "вернуть" утраченные территории гаснут с каждым днем. Поддержка НАТО, которую так сильно ждет Киев, в основном сводится к громким заявлениям, ограниченной экономической поддержке и поставках военной техники.
Ранее более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны — члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава блока о коллективной обороне.
Президент Владимир Путин отмечал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинНарендра МодиВладимир ЗеленскийНАТОВсемирный банк
 
 
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