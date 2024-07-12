СМИ рассказали о дерзкой лжи Запада о России
AT: заявления НАТО, что Россия испытывает трудности, неправдивы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Несмотря на риторику Североатлантического альянса о слабой России, она не испытывает каких-либо проблем, пишет Asia Times.
"Несмотря на утверждения НАТО об обратном, Россия не выглядит ослабленной в военном или экономическом плане", — сообщается в материале.
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Издание указывает, что согласно показателям Всемирного банка по паритету покупательской способности, Россия занимает четвертое место в мире. Более того, недавно премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным, где они договорились о расширении сотрудничества в сфере безопасности.
В это же время Украина терпит поражение на поле боя, экономика страны пребывает в тяжелом состоянии, а надежды Владимира Зеленского "вернуть" утраченные территории гаснут с каждым днем. Поддержка НАТО, которую так сильно ждет Киев, в основном сводится к громким заявлениям, ограниченной экономической поддержке и поставках военной техники.
Ранее более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны — члены НАТО избежать на саммите блока продвижения к членству Украины в альянсе, поскольку, по их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава блока о коллективной обороне.
Президент Владимир Путин отмечал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.