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В МИД пообещали ответить на новые санкции Японии - РИА Новости, 12.07.2024
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17:40 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/rossija-1959312567.html
В МИД пообещали ответить на новые санкции Японии
В МИД пообещали ответить на новые санкции Японии - РИА Новости, 12.07.2024
В МИД пообещали ответить на новые санкции Японии
Россия даст свой выверенный ответ, который может не быть зеркальным, на очередные введенные Японией санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T17:40
2024-07-12T17:40
россия
япония
токио
мария захарова
наталья бударина
эльмира хаймурзина
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия даст свой выверенный ответ, который может не быть зеркальным, на очередные введенные Японией санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В конце июня Япония ввела новые санкции против 11 российских граждан, в том числе сотрудников и членов ЦИК России. Санкции предусматривают заморозку активов (в случае обнаружения таковых) секретаря ЦИК Наталии Будариной, а также членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко. "Мы продолжаем внимательно следить за практической реализацией таких недружественных шагов официального Токио и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику. Подобные нелегитимные действия в любом случае не останутся без ответа. Наши контрмеры будут предельно выверенными и необязательно зеркальными", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она также отметила, что японские власти ведут себя как "временщики", которые не думают об отношениях с ближайшим соседом. Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
https://ria.ru/20240712/most-1959280670.html
https://ria.ru/20240712/zaharova-1959145951.html
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россия, япония, токио, мария захарова, наталья бударина, эльмира хаймурзина
Россия, Япония, Токио, Мария Захарова, Наталья Бударина, Эльмира Хаймурзина
В МИД пообещали ответить на новые санкции Японии

Захарова: ответ России на новые санкции Японии будет предельно выверенным

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Россия даст свой выверенный ответ, который может не быть зеркальным, на очередные введенные Японией санкции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В конце июня Япония ввела новые санкции против 11 российских граждан, в том числе сотрудников и членов ЦИК России. Санкции предусматривают заморозку активов (в случае обнаружения таковых) секретаря ЦИК Наталии Будариной, а также членов ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, Александра Курдюмова, Антона Лопатина, Константина Мазуревского, Евгения Шевченко.
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"Мы продолжаем внимательно следить за практической реализацией таких недружественных шагов официального Токио и оценивать их возможное воздействие на национальную безопасность и экономику. Подобные нелегитимные действия в любом случае не останутся без ответа. Наши контрмеры будут предельно выверенными и необязательно зеркальными", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она также отметила, что японские власти ведут себя как "временщики", которые не думают об отношениях с ближайшим соседом.
Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
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РоссияЯпонияТокиоМария ЗахароваНаталья БударинаЭльмира Хаймурзина
 
 
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