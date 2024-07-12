https://ria.ru/20240712/rezhim-1959330479.html

В Херсонской области введут пропускной режим

В Херсонской области введут пропускной режим - РИА Новости, 12.07.2024

В Херсонской области введут пропускной режим

В Херсонской области во всех округах 15-километровой прифронтовой зоны для гражданских лиц поэтапно до 31 августа введут пропускной режим, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T18:40

2024-07-12T18:40

2024-07-12T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. В Херсонской области во всех округах 15-километровой прифронтовой зоны для гражданских лиц поэтапно до 31 августа введут пропускной режим, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "С 1 августа на территории Каховского округа доступ гражданских лиц в 15-километровую зону будет осуществляться исключительно по пропускам. До 31 августа это правило будет поочередно распространено на все округа 15-километровой зоны", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне введен действием указа главы региона от 8 июля этого года. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20231218/kherson-1916397436.html

херсонская область

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