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В Херсонской области введут пропускной режим - РИА Новости, 12.07.2024
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18:40 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/rezhim-1959330479.html
В Херсонской области введут пропускной режим
В Херсонской области введут пропускной режим - РИА Новости, 12.07.2024
В Херсонской области введут пропускной режим
В Херсонской области во всех округах 15-километровой прифронтовой зоны для гражданских лиц поэтапно до 31 августа введут пропускной режим, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T18:40
2024-07-12T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. В Херсонской области во всех округах 15-километровой прифронтовой зоны для гражданских лиц поэтапно до 31 августа введут пропускной режим, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. "С 1 августа на территории Каховского округа доступ гражданских лиц в 15-километровую зону будет осуществляться исключительно по пропускам. До 31 августа это правило будет поочередно распространено на все округа 15-километровой зоны", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне введен действием указа главы региона от 8 июля этого года. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
В Херсонской области введут пропускной режим

Сальдо: в прифронтовой зоне в Херсонской области введут пропускной режим

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкТерритория морского порта Геническа
Территория морского порта Геническа - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Территория морского порта Геническа. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. В Херсонской области во всех округах 15-километровой прифронтовой зоны для гражданских лиц поэтапно до 31 августа введут пропускной режим, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"С 1 августа на территории Каховского округа доступ гражданских лиц в 15-километровую зону будет осуществляться исключительно по пропускам. До 31 августа это правило будет поочередно распространено на все округа 15-километровой зоны", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне введен действием указа главы региона от 8 июля этого года.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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В миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир Сальдо
 
 
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