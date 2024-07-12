https://ria.ru/20240712/razgovor-1959338354.html
Белоусов и Остин провели телефонный разговор
Белоусов и Остин провели телефонный разговор - РИА Новости, 12.07.2024
Белоусов и Остин провели телефонный разговор
Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонные переговоры, сообщили в военных ведомствах двух стран. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T19:11
2024-07-12T19:11
2024-07-12T19:56
министерство обороны сша
в мире
андрей белоусов
ллойд остин
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонные переговоры, сообщили в военных ведомствах двух стран."По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина. Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации", — рассказали в российском Минобороны.В свою очередь, в Пентагоне отметили, что Остин указал на важность сохранения открытыми каналов коммуникации в условиях продолжающегося украинского конфликта.Это уже второй разговор двух министров за месяц.Как сообщало российское ведомство, Остин звонил Белоусову 25 июня, тогда они обменялись взглядами по ситуации вокруг Украины. В частности, российский министр указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.
https://ria.ru/20240712/pentagon-1959340533.html
https://ria.ru/20240712/podarok-1959075319.html
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министерство обороны сша, в мире, андрей белоусов, ллойд остин
Министерство обороны США, В мире, Андрей Белоусов, Ллойд Остин
Белоусов и Остин провели телефонный разговор
Пентагон: Белоусов и Остин провели телефонный разговор в пятницу