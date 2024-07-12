https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html

"Он не блефует". На Западе испугались предупреждения Путина об Украине

"Он не блефует". На Западе испугались предупреждения Путина об Украине - РИА Новости, 12.07.2024

"Он не блефует". На Западе испугались предупреждения Путина об Украине

заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:30

2024-07-12T19:30

2024-07-12T19:30

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

энтони блинкен

ларс лёкке расмуссен

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин серьезен в своих словах о возможных ударах по аэродромам, где будут размещены F-16 для Украины, заявил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Ранее в конце марта Путин подчеркнул, что если истребители F-16 будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику — Москва будет их уничтожать."Думаю, что русские настроены очень серьезно, а Владимир Путин не привык к блефу, он не тот человек, который будет блефовать. Он не прибегает к стратегической двусмысленности, которая является западной концепцией, а не российской, так что русские всегда были предельно ясны в том, что они будут делать в случае того или иного, и они всегда выполняли свои обещания. Мы должны быть очень осторожны в этом вопросе сейчас", — отметил он.По словам полковника, главная проблема с истребителями для ВСУ заключается в местах, где они могли бы взлетать и садиться. Бод пояснил, что самолет F-16 более хрупкий, чем советские модели, которые могут взлетать с любого аэродрома, так как для него требуется чрезвычайно подготовленные для этого места, так как в противном случае это могут возникнуть проблемы.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ эти самолеты. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые истребители передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он

https://ria.ru/20240712/ukraina-1959311891.html

https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959281341.html

https://ria.ru/20240712/spetsoperatsiya-1959310147.html

украина

россия

киев

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