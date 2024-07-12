https://ria.ru/20240712/putin-1959299506.html

Путин подписал закон о новых параметрах бюджета на 2024 год

Путин подписал закон о новых параметрах бюджета на 2024 год - РИА Новости, 12.07.2024

Путин подписал закон о новых параметрах бюджета на 2024 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год, увеличивающий его расходы на 522... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T17:03

2024-07-12T17:03

2024-07-12T17:03

экономика

россия

владимир путин

антон силуанов

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении основных параметров федерального бюджета РФ на текущий год, увеличивающий его расходы на 522 миллиарда рублей, а дефицит - до 1,1% ВВП. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон увеличивает общий объем расходов федерального бюджета на 2024 год на 522 миллиарда рублей - до 37,182 триллиона рублей, одновременно доходы снижаются на 3 миллиарда рублей - до 35,062 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета теперь планируется на уровне 2,12 триллиона рублей (1,1% ВВП). В действующем законе о бюджете заложен дефицит в 1,595 триллиона рублей (0,9% ВВП). При этом верхний предел государственного внутреннего долга увеличивается до 26,68 триллиона с 26,637 триллиона рублей, а внешнего - снижается до 63 миллиардов долларов (или 56,7 миллиарда евро) с 64 миллиардов долларов (или 57,6 миллиарда евро). Прогнозируемый объем средств ФНБ на конец 2024 года увеличивается на 319,7 миллиарда рублей - до 11,51 триллиона рублей (6% ВВП). Новые характеристики бюджета страны на текущий год утверждены исходя из уточненного прогноза по объему ВВП и инфляции, которые увеличиваются соответственно до 191,437 триллиона со 179,956 триллиона рублей и до 5,1% с 4,5%. Увеличение расходов бюджета в текущем году связано, в частности, с реализацией послания президента Федеральному собранию - на 159 миллиардов, а также отдельных поручений президента и премьера - в объеме 179 миллиардов рублей. В частности, как отмечал министр финансов Антон Силуанов, учтено освобождение регионов от погашения двух третей задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась на 1 марта текущего года. Эти средства регионы смогут направить на развитие инфраструктурных, инвестиционных проектов или собственной экономики.

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958680521.html

https://ria.ru/20240709/defitsit-1958420656.html

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экономика, россия, владимир путин, антон силуанов