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Киев готовит провокацию с разрушением дамб на Днепре, сообщили в МИД - РИА Новости, 12.07.2024
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15:43 12.07.2024 (обновлено: 16:30 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/provokatsiya-1959268676.html
Киев готовит провокацию с разрушением дамб на Днепре, сообщили в МИД
Киев готовит провокацию с разрушением дамб на Днепре, сообщили в МИД - РИА Новости, 12.07.2024
Киев готовит провокацию с разрушением дамб на Днепре, сообщили в МИД
Киевский режим готовит циничную провокацию, связанную с разрушением дамб Киевской и Каневской ГЭС, чтобы потом обвинить в этом Россию, заявила официальный... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:43
2024-07-12T16:30
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Киевский режим готовит циничную провокацию, связанную с разрушением дамб Киевской и Каневской ГЭС, чтобы потом обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.По словам дипломата, появились сообщения, что так называемый Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию КПИ имени Игоря Сикорского изучает возможные сценарии затопления близлежащих территорий после разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра."Объектами изучения стали гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС. &lt;...&gt; Нет сомнений, что режим Зеленского затевает циничную провокацию против собственного населения, &lt;...&gt; чтобы потом опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде. Заодно выклянчить у Запада новую помощь и прикрыть свою террористическую деятельность", — пояснила Захарова.Она уточнила, что, по расчетам этого центра, при разливе Киевского водохранилища площадь затопления составит до двух тысяч квадратных километров, под водой окажутся 76 населенных пунктов, в том числе районы украинской столицы. Число пострадавших достигнет 900 тысяч человек — в основном киевлян. В случае разлива Каневского водохранилища окажутся затоплены четыре тысячи квадратных километров и 177 населенных пунктов, пострадают 75 тысяч человек, добавила представитель МИД.Как отметила дипломат, в сентябре-октябре 2022 года именно эта организация моделировала последствия прорыва Каховской ГЭС.ЧП на Каховской ГЭСПлотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023-го. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В Херсонской области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня.Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия эвакуировали около девяти тысяч жителей, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.Как подчеркивал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, после подрыва ГЭС Каховского водохранилища "как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ — величайшее преступление, нарушившее экологическое равновесие.
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в мире, киев, москва, россия, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, владимир путин, херсонская область
В мире, Киев, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Херсонская область
Киев готовит провокацию с разрушением дамб на Днепре, сообщили в МИД

МИД: киевский режим хочет разрушить украинские дамбы и обвинить в этом Москву

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДамба на Днепре
Дамба на Днепре - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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Дамба на Днепре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Киевский режим готовит циничную провокацию, связанную с разрушением дамб Киевской и Каневской ГЭС, чтобы потом обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
По словам дипломата, появились сообщения, что так называемый Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию КПИ имени Игоря Сикорского изучает возможные сценарии затопления близлежащих территорий после разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра.
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"Объектами изучения стали гидросооружения Киевской и Каневской ГЭС. <...> Нет сомнений, что режим Зеленского затевает циничную провокацию против собственного населения, <...> чтобы потом опять придумать историю, которую будут навязывать международному сообществу с обвинениями нашей страны в совершении военных преступлений, экоциде. Заодно выклянчить у Запада новую помощь и прикрыть свою террористическую деятельность", — пояснила Захарова.
Она уточнила, что, по расчетам этого центра, при разливе Киевского водохранилища площадь затопления составит до двух тысяч квадратных километров, под водой окажутся 76 населенных пунктов, в том числе районы украинской столицы. Число пострадавших достигнет 900 тысяч человек — в основном киевлян.
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В случае разлива Каневского водохранилища окажутся затоплены четыре тысячи квадратных километров и 177 населенных пунктов, пострадают 75 тысяч человек, добавила представитель МИД.
Как отметила дипломат, в сентябре-октябре 2022 года именно эта организация моделировала последствия прорыва Каховской ГЭС.

ЧП на Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023-го. Вода из водохранилища большим потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные города и села, включая Алешки и Новую Каховку. В Херсонской области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня.
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Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК квалифицировал случившееся как теракт. Из зоны бедствия эвакуировали около девяти тысяч жителей, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
Как подчеркивал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, после подрыва ГЭС Каховского водохранилища "как такового уже нет". По его словам, разрушение плотины со стороны ВСУ — величайшее преступление, нарушившее экологическое равновесие.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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В миреКиевМоскваРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинХерсонская область
 
 
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