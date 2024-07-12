https://ria.ru/20240712/proekt-1959267150.html
В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов
В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов - РИА Новости, 12.07.2024
В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработан и будет внесён в ГД законопроект, запрещающий участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:38
2024-07-12T15:38
2024-07-12T15:38
общество
россия
ирина яровая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154769/14/1547691443_0:106:3018:1804_1920x0_80_0_0_690f0ccca46dfe4a1346d83e89f4701e.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработан и будет внесён в ГД законопроект, запрещающий участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка. "В настоящее время нами разработан и будет внесён в Госдуму законопроект, который императивно запрещает участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка", - сообщила Яровая журналистам. Вице-спикер отметила, что наличие посредника является фактором содействия миграции. Кроме того, парламентарии предлагают ввести внесудебную блокировку рекламы услуг по нелегальному получению документов иностранцами, добавила Яровая. Ранее по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была сформирована межфракционная рабочая группа по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.
https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154769/14/1547691443_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_070f7b19fabd29d8d011288d4eb2dcbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов
В ГД внесут проект о запрете участия посредников в экзаменах мигрантов по языку
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработан и будет внесён в ГД законопроект, запрещающий участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка.
"В настоящее время нами разработан и будет внесён в Госдуму законопроект, который императивно запрещает участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка", - сообщила Яровая журналистам.
Вице-спикер отметила, что наличие посредника является фактором содействия миграции.
Кроме того, парламентарии предлагают ввести внесудебную блокировку рекламы услуг по нелегальному получению документов иностранцами, добавила Яровая.
Ранее по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина
была сформирована межфракционная рабочая группа по анализу законодательства РФ
в сферах безопасности и миграционной политики.