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В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов - РИА Новости, 12.07.2024
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15:38 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/proekt-1959267150.html
В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов
В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов - РИА Новости, 12.07.2024
В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработан и будет внесён в ГД законопроект, запрещающий участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:38
2024-07-12T15:38
общество
россия
ирина яровая
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработан и будет внесён в ГД законопроект, запрещающий участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка. "В настоящее время нами разработан и будет внесён в Госдуму законопроект, который императивно запрещает участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка", - сообщила Яровая журналистам. Вице-спикер отметила, что наличие посредника является фактором содействия миграции. Кроме того, парламентарии предлагают ввести внесудебную блокировку рекламы услуг по нелегальному получению документов иностранцами, добавила Яровая. Ранее по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была сформирована межфракционная рабочая группа по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.
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общество, россия, ирина яровая, госдума рф
Общество, Россия, Ирина Яровая, Госдума РФ
В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов

В ГД внесут проект о запрете участия посредников в экзаменах мигрантов по языку

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанкМигранты во время экзамена
Мигранты во время экзамена - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Александр Поготов
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Мигранты во время экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработан и будет внесён в ГД законопроект, запрещающий участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка.
"В настоящее время нами разработан и будет внесён в Госдуму законопроект, который императивно запрещает участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка", - сообщила Яровая журналистам.
Вице-спикер отметила, что наличие посредника является фактором содействия миграции.
Кроме того, парламентарии предлагают ввести внесудебную блокировку рекламы услуг по нелегальному получению документов иностранцами, добавила Яровая.
Ранее по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была сформирована межфракционная рабочая группа по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.
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