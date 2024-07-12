https://ria.ru/20240712/proekt-1959267150.html

В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов

В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов - РИА Новости, 12.07.2024

В ГД внесут проект о запрете посредников на экзамене по языку для мигрантов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработан и будет внесён в ГД законопроект, запрещающий участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:38

2024-07-12T15:38

2024-07-12T15:38

общество

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ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработан и будет внесён в ГД законопроект, запрещающий участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка. "В настоящее время нами разработан и будет внесён в Госдуму законопроект, который императивно запрещает участие любых посредников в экзаменации иностранных лиц на знание русского языка", - сообщила Яровая журналистам. Вице-спикер отметила, что наличие посредника является фактором содействия миграции. Кроме того, парламентарии предлагают ввести внесудебную блокировку рекламы услуг по нелегальному получению документов иностранцами, добавила Яровая. Ранее по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина была сформирована межфракционная рабочая группа по анализу законодательства РФ в сферах безопасности и миграционной политики.

https://ria.ru/20240709/slutskij-1958627621.html

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общество, россия, ирина яровая, госдума рф