Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о работе России и Белоруссии над производством самолетов - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 12.07.2024 (обновлено: 07:39 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/proekt-1959134556.html
В МИД рассказали о работе России и Белоруссии над производством самолетов
В МИД рассказали о работе России и Белоруссии над производством самолетов - РИА Новости, 12.07.2024
В МИД рассказали о работе России и Белоруссии над производством самолетов
Российская сторона заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных самолетов, такое мнение высказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T07:35
2024-07-12T07:39
россия
белоруссия
в мире
михаил галузин
союзное государство
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных самолетов, такое мнение высказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Российские промышленники заинтересованы в расширении участия белорусских союзников как в уже действующих российских проектах в области авиастроения, так и в создании совместных самолетов", - сказал он. По словам Галузина, "такая перспектива полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленной кооперации в Союзном государстве".По его словам, необходимая производственная база и кадровый потенциал в Белоруссии есть.Галузин заметил, что "уже налажено эффективное взаимодействие с Минским заводом гражданской авиации № 407, который производит компоненты для российского среднемагистрального самолета МС-21". "В планах – увеличивать объем заказов и расширять номенклатуру изделий, изготавливаемых для лайнера на белорусских предприятиях", - сказал он.Замглавы МИД РФ добавил, что "Россия и Белоруссия работают над совместным проектом по производству легких самолетов, высоко востребованных для создания отвечающей требованиям сегодняшнего дня разветвленной сети межрегиональных авиационных маршрутов".Он напомнил, что по итогам переговоров глав правительств 15 апреля в Москве подписано межправительственное соглашение о разработке и совместном производстве в Белоруссии 19-местного самолета "Освей". Галузин подчеркнул, что "с самого начала совместной работы белорусские специалисты участвуют во всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в этом проекте". "До 2030 года предполагается произвести около 90 воздушных судов", - добавил он."Прорабатывается возможность совместного производства и обслуживания девятиместных самолетов "Байкал", - заключил высокопоставленный дипломат.
https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957963950.html
https://ria.ru/20240704/putin-1957476904.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, в мире, михаил галузин, союзное государство, москва
Россия, Белоруссия, В мире, Михаил Галузин, Союзное государство, Москва
В МИД рассказали о работе России и Белоруссии над производством самолетов

Галузин: Россия и Белоруссия работают над производством легких самолетов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных самолетов, такое мнение высказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Российские промышленники заинтересованы в расширении участия белорусских союзников как в уже действующих российских проектах в области авиастроения, так и в создании совместных самолетов", - сказал он. По словам Галузина, "такая перспектива полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленной кооперации в Союзном государстве".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Лукашенко призвал россиян и украинцев покупать участки в селах Белоруссии
7 июля, 06:20
По его словам, необходимая производственная база и кадровый потенциал в Белоруссии есть.
Галузин заметил, что "уже налажено эффективное взаимодействие с Минским заводом гражданской авиации № 407, который производит компоненты для российского среднемагистрального самолета МС-21". "В планах – увеличивать объем заказов и расширять номенклатуру изделий, изготавливаемых для лайнера на белорусских предприятиях", - сказал он.
Замглавы МИД РФ добавил, что "Россия и Белоруссия работают над совместным проектом по производству легких самолетов, высоко востребованных для создания отвечающей требованиям сегодняшнего дня разветвленной сети межрегиональных авиационных маршрутов".
Он напомнил, что по итогам переговоров глав правительств 15 апреля в Москве подписано межправительственное соглашение о разработке и совместном производстве в Белоруссии 19-местного самолета "Освей". Галузин подчеркнул, что "с самого начала совместной работы белорусские специалисты участвуют во всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в этом проекте". "До 2030 года предполагается произвести около 90 воздушных судов", - добавил он.
"Прорабатывается возможность совместного производства и обслуживания девятиместных самолетов "Байкал", - заключил высокопоставленный дипломат.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Путин рассказал, на что Россия будет опираться в интеграции с Белоруссией
4 июля, 18:17
 
РоссияБелоруссияВ миреМихаил ГалузинСоюзное государствоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала