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В МИД рассказали о работе России и Белоруссии над производством самолетов

В МИД рассказали о работе России и Белоруссии над производством самолетов - РИА Новости, 12.07.2024

В МИД рассказали о работе России и Белоруссии над производством самолетов

Российская сторона заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных самолетов, такое мнение высказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T07:35

2024-07-12T07:35

2024-07-12T07:39

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных самолетов, такое мнение высказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин."Российские промышленники заинтересованы в расширении участия белорусских союзников как в уже действующих российских проектах в области авиастроения, так и в создании совместных самолетов", - сказал он. По словам Галузина, "такая перспектива полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленной кооперации в Союзном государстве".По его словам, необходимая производственная база и кадровый потенциал в Белоруссии есть.Галузин заметил, что "уже налажено эффективное взаимодействие с Минским заводом гражданской авиации № 407, который производит компоненты для российского среднемагистрального самолета МС-21". "В планах – увеличивать объем заказов и расширять номенклатуру изделий, изготавливаемых для лайнера на белорусских предприятиях", - сказал он.Замглавы МИД РФ добавил, что "Россия и Белоруссия работают над совместным проектом по производству легких самолетов, высоко востребованных для создания отвечающей требованиям сегодняшнего дня разветвленной сети межрегиональных авиационных маршрутов".Он напомнил, что по итогам переговоров глав правительств 15 апреля в Москве подписано межправительственное соглашение о разработке и совместном производстве в Белоруссии 19-местного самолета "Освей". Галузин подчеркнул, что "с самого начала совместной работы белорусские специалисты участвуют во всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в этом проекте". "До 2030 года предполагается произвести около 90 воздушных судов", - добавил он."Прорабатывается возможность совместного производства и обслуживания девятиместных самолетов "Байкал", - заключил высокопоставленный дипломат.

https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957963950.html

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россия, белоруссия, в мире, михаил галузин, союзное государство, москва