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В Приморье выявили очаг африканской чумы свиней
В Приморье выявили очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 12.07.2024
В Приморье выявили очаг африканской чумы свиней
Африканскую чуму свиней обнаружили в частном хозяйстве в селе Духовское Пограничного округа Приморья, введен карантин, сообщает администрация округа. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:08
2024-07-12T10:08
2024-07-12T10:08
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Африканскую чуму свиней обнаружили в частном хозяйстве в селе Духовское Пограничного округа Приморья, введен карантин, сообщает администрация округа. "Очаг африканской чумы свиней выявлен в Пограничном округе… У жительницы Духовского заболели свиньи, и она обратилась за помощью в ветслужбу. Специалисты провели отбор проб у заболевших животных и направили анализы в Уссурийскую межобластную ветеринарную лабораторию. Они оказались положительными", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пятикилометровой зоне от очага заражения, куда вошло село Духовское, изъяты и ликвидированы все свиньи. Также ветслужба Пограничного округа ликвидировала останки животных и деревянные конструкции, где содержались зараженные свиньи. В хозяйстве проведена дезинфекция. "Владельцы получат компенсацию. По периметру установлены дезинфекционные барьеры, они будут действовать в течение всего периода карантинных мероприятий. В зону наблюдения (десять километров от очага) вошли села Бойкое, Богуславка и Жариково. Здесь будет проведен обход хозяйств, где имеются свиньи, осмотр животных", - отмечается в сообщении. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20240708/karantin-1958369930.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье выявили очаг африканской чумы свиней
В Приморье в частном хозяйстве введен карантин из-за африканской чумы свиней
ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости.
Африканскую чуму свиней обнаружили в частном хозяйстве в селе Духовское Пограничного округа Приморья, введен карантин, сообщает администрация округа
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"Очаг африканской чумы свиней выявлен в Пограничном округе… У жительницы Духовского заболели свиньи, и она обратилась за помощью в ветслужбу. Специалисты провели отбор проб у заболевших животных и направили анализы в Уссурийскую межобластную ветеринарную лабораторию. Они оказались положительными", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятикилометровой зоне от очага заражения, куда вошло село Духовское, изъяты и ликвидированы все свиньи. Также ветслужба Пограничного округа ликвидировала останки животных и деревянные конструкции, где содержались зараженные свиньи. В хозяйстве проведена дезинфекция.
"Владельцы получат компенсацию. По периметру установлены дезинфекционные барьеры, они будут действовать в течение всего периода карантинных мероприятий. В зону наблюдения (десять километров от очага) вошли села Бойкое, Богуславка и Жариково. Здесь будет проведен обход хозяйств, где имеются свиньи, осмотр животных", - отмечается в сообщении.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.