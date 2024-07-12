https://ria.ru/20240712/primore-1959153490.html

В Приморье выявили очаг африканской чумы свиней

В Приморье выявили очаг африканской чумы свиней - РИА Новости, 12.07.2024

В Приморье выявили очаг африканской чумы свиней

Африканскую чуму свиней обнаружили в частном хозяйстве в селе Духовское Пограничного округа Приморья, введен карантин, сообщает администрация округа. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:08

2024-07-12T10:08

2024-07-12T10:08

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Африканскую чуму свиней обнаружили в частном хозяйстве в селе Духовское Пограничного округа Приморья, введен карантин, сообщает администрация округа. "Очаг африканской чумы свиней выявлен в Пограничном округе… У жительницы Духовского заболели свиньи, и она обратилась за помощью в ветслужбу. Специалисты провели отбор проб у заболевших животных и направили анализы в Уссурийскую межобластную ветеринарную лабораторию. Они оказались положительными", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пятикилометровой зоне от очага заражения, куда вошло село Духовское, изъяты и ликвидированы все свиньи. Также ветслужба Пограничного округа ликвидировала останки животных и деревянные конструкции, где содержались зараженные свиньи. В хозяйстве проведена дезинфекция. "Владельцы получат компенсацию. По периметру установлены дезинфекционные барьеры, они будут действовать в течение всего периода карантинных мероприятий. В зону наблюдения (десять километров от очага) вошли села Бойкое, Богуславка и Жариково. Здесь будет проведен обход хозяйств, где имеются свиньи, осмотр животных", - отмечается в сообщении. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20240708/karantin-1958369930.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край