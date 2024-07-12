https://ria.ru/20240712/primore-1959138383.html
В Приморье завели дело на водителя внедорожника, спровоцировавшего ДТП
В Приморье завели дело на водителя внедорожника, спровоцировавшего ДТП - РИА Новости, 12.07.2024
В Приморье завели дело на водителя внедорожника, спровоцировавшего ДТП
Водитель внедорожника, спровоцировавший ДТП с погибшим и тремя пострадавшими в районе Уссурийска в Приморье, стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T08:33
2024-07-12T08:33
2024-07-12T08:33
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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Водитель внедорожника, спровоцировавший ДТП с погибшим и тремя пострадавшими в районе Уссурийска в Приморье, стал фигурантом уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека, сообщает краевая полиция. "Следователем ОМВД России по г. Уссурийску в отношении водителя Toyota Land Cruiser возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении. В четверг полиция Приморья сообщила, что на 6 км автомобильной дороги "Подъезд к городу Уссурийску от автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток" водитель Toyota Land Cruiser 100 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Nissan NV200. В результате 55-летний водитель микроавтобуса умер до приезда бригады скорой помощи, а его 18-летний пассажир получил резаные раны конечностей и был госпитализирован. Также госпитализировали водителя и пассажирку внедорожника.
https://ria.ru/20240711/avariya-1959074121.html
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происшествия, уссурийск, россия
Происшествия, Уссурийск, Россия
В Приморье завели дело на водителя внедорожника, спровоцировавшего ДТП
Водитель внедорожника, спровоцировавший ДТП в Приморье, стал фигурантом дела