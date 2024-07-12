https://ria.ru/20240712/priglashenie-1959126605.html

Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20 - РИА Новости, 12.07.2024

Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

Власти Бразилии в ближайшее время направят приглашения главам государств на саммит "Большой двадцатки", в том числе и президенту РФ Владимиру Путину, заявил РИА РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T04:52

2024-07-12T04:52

2024-07-12T10:12

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти Бразилии в ближайшее время направят приглашения главам государств на саммит "Большой двадцатки", в том числе и президенту РФ Владимиру Путину, заявил РИА Новости руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу. "В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников", - сказал Сампайу. При этом он затруднился ответить на вопрос, были ли приглашения уже разосланы в столицы. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда. По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС. По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Это статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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Максим Горбачев

в мире, бразилия, россия, владимир путин