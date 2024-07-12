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Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20 - РИА Новости, 12.07.2024
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04:52 12.07.2024 (обновлено: 10:12 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/priglashenie-1959126605.html
Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20
Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20 - РИА Новости, 12.07.2024
Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20
Власти Бразилии в ближайшее время направят приглашения главам государств на саммит "Большой двадцатки", в том числе и президенту РФ Владимиру Путину, заявил РИА РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T04:52
2024-07-12T10:12
в мире
бразилия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти Бразилии в ближайшее время направят приглашения главам государств на саммит "Большой двадцатки", в том числе и президенту РФ Владимиру Путину, заявил РИА Новости руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу. "В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников", - сказал Сампайу. При этом он затруднился ответить на вопрос, были ли приглашения уже разосланы в столицы. Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября. Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда. По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС. По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Это статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, бразилия, россия, владимир путин
В мире, Бразилия, Россия, Владимир Путин
Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

Бразилия в скором времени направит приглашения на саммит G20, в том числе Путину

© AFP 2024 / PABLO PORCIUNCULAБанер G20 на здании мэрии Рио-де-Жанейро в Бразилии
Банер G20 на здании мэрии Рио-де-Жанейро в Бразилии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AFP 2024 / PABLO PORCIUNCULA
Банер G20 на здании мэрии Рио-де-Жанейро в Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Власти Бразилии в ближайшее время направят приглашения главам государств на саммит "Большой двадцатки", в том числе и президенту РФ Владимиру Путину, заявил РИА Новости руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.
"В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников", - сказал Сампайу.
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При этом он затруднился ответить на вопрос, были ли приглашения уже разосланы в столицы.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.
Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.
По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС.
По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Это статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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15 июня, 08:00
 
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