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Посольство Чехии в Москве облили красной краской - РИА Новости, 12.07.2024
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11:16 12.07.2024 (обновлено: 12:53 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/posolstvo-1959177002.html
Посольство Чехии в Москве облили красной краской
Посольство Чехии в Москве облили красной краской - РИА Новости, 12.07.2024
Посольство Чехии в Москве облили красной краской
Посольство Чехии в центре Москвы облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:16
2024-07-12T12:53
москва
чехия
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Посольство Чехии в центре Москвы облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел на улице Юлиуса Фучика. На ограде у входа в дипмиссию видно большое красное пятно, краской испачкан также турникет.Последствия уже убирают рабочие. На месте находятся сотрудники Росгвардии.
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чехия
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РИА Новости
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5
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96
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Посольство Чехии в Москве в краске
Неизвестные облили красной краской посольство Чехии в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
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москва, чехия, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Москва, Чехия, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

Посольство Чехии в Москве облили красной краской

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Посольство Чехии в центре Москвы облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел на улице Юлиуса Фучика. На ограде у входа в дипмиссию видно большое красное пятно, краской испачкан также турникет.
Последствия уже убирают рабочие. На месте находятся сотрудники Росгвардии.
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МоскваЧехияПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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