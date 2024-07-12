https://ria.ru/20240712/posolstvo-1959177002.html

Посольство Чехии в Москве облили красной краской

Посольство Чехии в Москве облили красной краской - РИА Новости, 12.07.2024

Посольство Чехии в Москве облили красной краской

Посольство Чехии в центре Москвы облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T11:16

2024-07-12T11:16

2024-07-12T12:53

москва

чехия

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Посольство Чехии в центре Москвы облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел на улице Юлиуса Фучика. На ограде у входа в дипмиссию видно большое красное пятно, краской испачкан также турникет.Последствия уже убирают рабочие. На месте находятся сотрудники Росгвардии.

https://ria.ru/20240628/shtraf-1955976047.html

москва

чехия

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Посольство Чехии в Москве в краске Неизвестные облили красной краской посольство Чехии в Москве, передает корреспондент РИА Новости. 2024-07-12T11:16 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, чехия, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)