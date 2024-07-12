https://ria.ru/20240712/posolstvo-1959177002.html
Посольство Чехии в Москве облили красной краской
Посольство Чехии в Москве облили красной краской - РИА Новости, 12.07.2024
Посольство Чехии в Москве облили красной краской
Посольство Чехии в центре Москвы облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T11:16
2024-07-12T11:16
2024-07-12T12:53
москва
чехия
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Посольство Чехии в центре Москвы облили красной краской, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел на улице Юлиуса Фучика. На ограде у входа в дипмиссию видно большое красное пятно, краской испачкан также турникет.Последствия уже убирают рабочие. На месте находятся сотрудники Росгвардии.
https://ria.ru/20240628/shtraf-1955976047.html
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Посольство Чехии в Москве в краске
Неизвестные облили красной краской посольство Чехии в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
2024-07-12T11:16
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РИА Новости
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москва, чехия, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Москва, Чехия, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)