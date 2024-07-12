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Посол России в Иране рассказал о работе над договором о партнерстве

Посол России в Иране рассказал о работе над договором о партнерстве - РИА Новости, 12.07.2024

Посол России в Иране рассказал о работе над договором о партнерстве

Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном находится на финишной прямой, российская сторона ожидает качественных... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T14:03

2024-07-12T14:03

2024-07-12T14:03

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ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Работа над договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном находится на финишной прямой, российская сторона ожидает качественных изменений в развитии отношений двух стран, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Алексей Дедов. "Что касается областей, в которых мы прогнозируем появление изменений, это качественное развитие наших отношений по заключении договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, работа над которым находится на финишной прямой", - сказал он.Президент России Владимир Путин и избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан 8 июля провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поздравил своего иранского коллегу с победой на выборах. Агентство ISNA сообщало, что Пезешкиан в ходе разговора заявил о готовности подписать всеобъемлющий договор на полях саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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в мире, россия, иран, москва, масуд пезешкиан, алексей дедов, владимир путин, брикс