https://ria.ru/20240712/pomosch-1959113649.html

В Приморско-Ахтарске власти помогут с ремонтом поврежденного ВСУ дома

В Приморско-Ахтарске власти помогут с ремонтом поврежденного ВСУ дома - РИА Новости, 12.07.2024

В Приморско-Ахтарске власти помогут с ремонтом поврежденного ВСУ дома

Власти помогут с ремонтом квартир дома в Приморско-Ахтарске, поврежденного в результате атаки беспилотников ВСУ на Кубань, произошедшей в ночь на 5 июля,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T01:09

2024-07-12T01:09

2024-07-12T01:09

приморско-ахтарск

приморско-ахтарский район

вениамин кондратьев

вооруженные силы украины

общество

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КРАСНОДАР, 12 июл – РИА Новости. Власти помогут с ремонтом квартир дома в Приморско-Ахтарске, поврежденного в результате атаки беспилотников ВСУ на Кубань, произошедшей в ночь на 5 июля, сообщил глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко. В ночь на 5 июля глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Приморско-Ахтарске в результате атаки беспилотников ВСУ шесть человек были госпитализированы, поврежден жилой дом, временно нарушена работа энергоподстанции, позднее шестилетняя девочка скончалась в больнице. "Сегодня встретился с жителями пострадавших от атаки дронов квартир дома на улице Азовской. Началась обработка заявлений от граждан, чьи квартиры частично или полностью пострадали от БПЛА и оценка ущерба. Специализированная организация составит смету для ремонта дома. Во всех квартирах восстановят поврежденное остекление, установят новые стеклопакеты и окажут помощь в ремонте помещений", - написал в Telegram-канале Бондаренко. Ранее он также сообщил, что повреждёнными признаны 157 жилых помещений. Кондратьев поручил оказать помощь всем пострадавшим. Семье погибшего ребенка окажут материальную помощь в размере 2 миллионов рублей. Жителям, получившим ранения средней и тяжелой степени, выплатят по 400 тысяч рублей, с ранениями легкой степени – по 200 тысяч рублей. Жители Приморско-Ахтарска, чьи дома были повреждены от атаки, также получат выплаты. По 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и по 100 тысяч рублей - за полную.

https://ria.ru/20240711/gladkov-1959096646.html

https://ria.ru/20240711/obstrel-1959089660.html

приморско-ахтарск

приморско-ахтарский район

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приморско-ахтарск, приморско-ахтарский район, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины, общество