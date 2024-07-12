https://ria.ru/20240712/polsha-1959118501.html

"Туска — под трибунал". В Польше ужаснулись детали в соглашении с Зеленским

"Туска — под трибунал". В Польше ужаснулись детали в соглашении с Зеленским - РИА Новости, 12.07.2024

"Туска — под трибунал". В Польше ужаснулись детали в соглашении с Зеленским

Премьер-министра Польши Дональда Туска следует отправить под трибунал за недавнее соглашение с Украиной о взаимной безопасности, которое не только миновало все... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:32

2024-07-12T02:32

2024-07-12T02:32

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Премьер-министра Польши Дональда Туска следует отправить под трибунал за недавнее соглашение с Украиной о взаимной безопасности, которое не только миновало все необходимые для его подписания процедуры, но и содержит "странные и опасные пункты", говорится в статье издания Myśl Polska.Ранее 9 июля Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Варшаве "Соглашение о безопасности между Польшей и Украиной", предусматривающее долговременное военное сотрудничество между странами."Мы должны отказаться от странных отношений с господином Зеленским. <…> Конфедерация (коалиция польских партий "Конфедерация свободы и независимости", которая выступает против поддержки Украины — Прим.ред.) права: премьер-министр Дональд Туск должен предстать перед Государственным трибуналом. Позорное соглашение, подписанное с Владимиром Зеленским, не соответствует Конституции", — заявил автор статьи.Отмечается, что подобный международный договор необходимо рассмотреть в парламенте, а затем его должен ратифицировать президент, однако в реальности эти процедуры не выполнили. Кроме того, по мнению автора, соглашение содержит ряд "опасных, странных и ненужных полякам" пунктов, одним из которых является "сотрудничество в случае будущего вооруженного нападения или значительной эскалации"."Больше всего меня беспокоит слово "или". Кто должен определить, произошла ли такая эскалация? На каких данных будет основываться эта шкала, и кто их предоставит?", — возмутился автор материла.Он также заметил, что Туск обязался направить Украине в течение следующих десяти лет новые пакеты помощи на фоне уже переданных Польшей четырех миллиардов евро, при этом в соглашении нет ни слова о том, как Украина будет их возвращать. В это же время США оказывают помощь Украине в виде кредитов, а не подарков, подчеркивает автор.В конце статьи говорится о необходиомсти отозвать это "подписанное вопреки Конституции" соглашение и игнорировать последующее недовольство со стороны Украины, США и Британии, поскольку подобный "имиджевый" урон для польского народа будет менее серьезен, чем финансовые последствия от самого договора.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240710/polsha-1958701966.html

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957419492.html

https://ria.ru/20240711/polsha-1959020858.html

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украина, польша, сша, дональд туск, сергей лавров, владимир зеленский, нато, в мире