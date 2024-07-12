Рейтинг@Mail.ru
В Германии раскрыли подлый замысел США против России - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/platsdarm-1959117792.html
В Германии раскрыли подлый замысел США против России
В Германии раскрыли подлый замысел США против России - РИА Новости, 12.07.2024
В Германии раскрыли подлый замысел США против России
Желание США разместить дальнобойные ракеты на территории ФРГ с 2026 года свидетельствует о том, что Вашингтон намерен использовать Германию в качестве своего... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T02:06
2024-07-12T02:06
в мире
германия
сша
евгений шмидт
олаф шольц
министерство обороны сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959117647_0:69:3003:1758_1920x0_80_0_0_912fc6ba1004cc784fac5b641f9df6ef.jpg
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Желание США разместить дальнобойные ракеты на территории ФРГ с 2026 года свидетельствует о том, что Вашингтон намерен использовать Германию в качестве своего плацдарма для дальнейшей эскалации в отношении РФ, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) будет препятствовать таким планам, заявил РИА Новости депутат партии Евгений Шмидт. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". "Это очередной виток эскалации и противостояния США-Россия через использование немецкой земли в качестве плацдарма. Американские так называемые партнеры просто используют его для дальнейшей эскалации, втягивая нас непосредственно в свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации", - заявил Шмидт. Он напомнил, что сейчас бундестаг ушёл на летний перерыв, однако после него АдГ будет "очень серьёзно" пытаться воспрепятствовать подобным планам на федеральном уровне и в рамках фракции в немецком парламенте. "Нас это совершенно не устраивает, поскольку наша партия всегда выступала за мирное сосуществование на европейском континенте, за вывод всех иностранных войск с нашей территории и за то, чтобы мы сами могли свою безопасность обеспечивать. И поэтому подобного рода эскалации противоречат всем нашим программным установкам", - подчеркнул депутат. Он пояснил, что правительство может принять такие меры и без согласования, но даже если план о размещении ракет будет внесен в комитеты обороны и внешней политики немецкого парламента, то противники этой инициативы на данный момент являются меньшинством в бундестаге. "В стане Запада сейчас кроме (премьера Венгрии Виктора – ред.) Орбана серьезных попыток деэскалации я не вижу. Но загадывать пока рано – планы эти будут вынесены в каденцию новой коалиции в 2025 году. Если мы на фоне нашей мирной риторики получим необходимую поддержку и в будущем правительстве будем играть роль, то тогда возможны иные решения в виде пересмотра данных планов", - добавил он. АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240711/peskov-1959098315.html
https://ria.ru/20240711/rsmd-1958876292.html
https://ria.ru/20240705/sholts-1957776386.html
германия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959117647_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_0bcb212decce20d2b55ea848ce970a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, евгений шмидт, олаф шольц, министерство обороны сша, россия
В мире, Германия, США, Евгений Шмидт, Олаф Шольц, Министерство обороны США, Россия
В Германии раскрыли подлый замысел США против России

Депутат АдГ Шмидт: США намерены использовать ФРГ в качестве плацдарма против РФ

© AP Photo / Ford WilliamsПуск ракеты Tomahawk
Пуск ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Ford Williams
Пуск ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Желание США разместить дальнобойные ракеты на территории ФРГ с 2026 года свидетельствует о том, что Вашингтон намерен использовать Германию в качестве своего плацдарма для дальнейшей эскалации в отношении РФ, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) будет препятствовать таким планам, заявил РИА Новости депутат партии Евгений Шмидт.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
Запуск ракеты JASSM - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Решение по дальнобойному оружию в ФРГ ведет к холодной войне, заявил Песков
Вчера, 21:45
"Это очередной виток эскалации и противостояния США-Россия через использование немецкой земли в качестве плацдарма. Американские так называемые партнеры просто используют его для дальнейшей эскалации, втягивая нас непосредственно в свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации", - заявил Шмидт.
Он напомнил, что сейчас бундестаг ушёл на летний перерыв, однако после него АдГ будет "очень серьёзно" пытаться воспрепятствовать подобным планам на федеральном уровне и в рамках фракции в немецком парламенте.
"Нас это совершенно не устраивает, поскольку наша партия всегда выступала за мирное сосуществование на европейском континенте, за вывод всех иностранных войск с нашей территории и за то, чтобы мы сами могли свою безопасность обеспечивать. И поэтому подобного рода эскалации противоречат всем нашим программным установкам", - подчеркнул депутат.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Антонов назвал планы США разместить гиперзвуковое оружие в Германии ошибкой
Вчера, 04:48
Он пояснил, что правительство может принять такие меры и без согласования, но даже если план о размещении ракет будет внесен в комитеты обороны и внешней политики немецкого парламента, то противники этой инициативы на данный момент являются меньшинством в бундестаге.
"В стане Запада сейчас кроме (премьера Венгрии Виктора – ред.) Орбана серьезных попыток деэскалации я не вижу. Но загадывать пока рано – планы эти будут вынесены в каденцию новой коалиции в 2025 году. Если мы на фоне нашей мирной риторики получим необходимую поддержку и в будущем правительстве будем играть роль, то тогда возможны иные решения в виде пересмотра данных планов", - добавил он.
АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Вычеркните": Шольц вызвал гнев немцев словами об Украине и Германии
5 июля, 20:51
 
В миреГерманияСШАЕвгений ШмидтОлаф ШольцМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала