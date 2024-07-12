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В Германии раскрыли подлый замысел США против России

В Германии раскрыли подлый замысел США против России - РИА Новости, 12.07.2024

В Германии раскрыли подлый замысел США против России

Желание США разместить дальнобойные ракеты на территории ФРГ с 2026 года свидетельствует о том, что Вашингтон намерен использовать Германию в качестве своего... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:06

2024-07-12T02:06

2024-07-12T02:06

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Желание США разместить дальнобойные ракеты на территории ФРГ с 2026 года свидетельствует о том, что Вашингтон намерен использовать Германию в качестве своего плацдарма для дальнейшей эскалации в отношении РФ, партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) будет препятствовать таким планам, заявил РИА Новости депутат партии Евгений Шмидт. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". "Это очередной виток эскалации и противостояния США-Россия через использование немецкой земли в качестве плацдарма. Американские так называемые партнеры просто используют его для дальнейшей эскалации, втягивая нас непосредственно в свои агрессивные планы в отношении Российской Федерации", - заявил Шмидт. Он напомнил, что сейчас бундестаг ушёл на летний перерыв, однако после него АдГ будет "очень серьёзно" пытаться воспрепятствовать подобным планам на федеральном уровне и в рамках фракции в немецком парламенте. "Нас это совершенно не устраивает, поскольку наша партия всегда выступала за мирное сосуществование на европейском континенте, за вывод всех иностранных войск с нашей территории и за то, чтобы мы сами могли свою безопасность обеспечивать. И поэтому подобного рода эскалации противоречат всем нашим программным установкам", - подчеркнул депутат. Он пояснил, что правительство может принять такие меры и без согласования, но даже если план о размещении ракет будет внесен в комитеты обороны и внешней политики немецкого парламента, то противники этой инициативы на данный момент являются меньшинством в бундестаге. "В стане Запада сейчас кроме (премьера Венгрии Виктора – ред.) Орбана серьезных попыток деэскалации я не вижу. Но загадывать пока рано – планы эти будут вынесены в каденцию новой коалиции в 2025 году. Если мы на фоне нашей мирной риторики получим необходимую поддержку и в будущем правительстве будем играть роль, то тогда возможны иные решения в виде пересмотра данных планов", - добавил он. АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240711/peskov-1959098315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, сша, евгений шмидт, олаф шольц, министерство обороны сша, россия