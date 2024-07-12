https://ria.ru/20240712/plan-1959119999.html

"Три месяца": план НАТО против России напугал французов

"Три месяца": план НАТО против России напугал французов - РИА Новости, 12.07.2024

"Три месяца": план НАТО против России напугал французов

Читатели Figaro осудили планы по наращиванию вооруженных сил стран НАТО для подготовки к прямому конфликту с Россией. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T02:50

2024-07-12T02:50

2024-07-12T02:50

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели Figaro осудили планы по наращиванию вооруженных сил стран НАТО для подготовки к прямому конфликту с Россией.В статье сообщается, что страны альянса обсуждали на саммите в Вашингтоне, сколько сил готовы выделить на задачи обороны альянса против России. Франция, Великобритания и Канада проведут масштабные учения по развертыванию войск в следующем году, а Германия развернет в Литве новую постоянную бригаду, добавили журналисты."О, так это НАТО решает за нас, в каких войнах будут сражаться наши дети? Этот мир и так был безумен, а теперь он становится абсурдным, жестоким и нигилистическим", — отметил один из комментаторов."Какая еще война? Кто кому объявил войну? Если речь об Украине, то ни один француз не голосовал за это. А это и не наш бой. Мы должны выйти из НАТО", — обратил внимание другой читатель."Группка сумасшедших, которым нужно разрушать, чтобы существовать... Жалкое зрелище!" — написал третий комментатор."В НАТО просто начали осознавать, что недооценили Россию и поражение (НАТО на Украине. — Прим. ред.) не за горами", — заметил еще один читатель."Еще три месяца цирка, и выборы в США все расставят по местам", — выразил надежду один из комментаторов.Ранее был обнародован текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне. Североатлантический альянс потребовал от всего мира не оказывать поддержку России в рамках украинского конфликта. Документ также содержит пункт о будущем Украины в альянсе. В нем говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, что подразумевает членство в организации. В альянсе также выступили за расширение влияния на Балканах и в Черном море.Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Москва якобы хочет напасть на НАТО, подчеркнув, что подобные высказывания делаются Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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россия

франция

сша

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