https://ria.ru/20240712/peterburg-1959209185.html

В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве

В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве - РИА Новости, 12.07.2024

В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве

Ночная прогулка 11 пассажиров по Неве на судне без лицензии завершилась его буксировкой к причалу после того, как в районе Дворцового моста заглох двигатель,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T12:44

2024-07-12T12:44

2024-07-12T12:44

происшествия

нева (река)

санкт-петербург

северо-западная транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152553/89/1525538978_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_3c6b3d5dc88ad88081e9e4bf929a62fc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Ночная прогулка 11 пассажиров по Неве на судне без лицензии завершилась его буксировкой к причалу после того, как в районе Дворцового моста заглох двигатель, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, ночью 12 июля 2024 года в Санкт-Петербурге при патрулировании акватории реки Невы сотрудники транспортной полиции в районе Дворцового моста обнаружили маломерное судно Bayliner с 11 пассажирами на борту с заглохшим двигателем и незамедлительно организовали его буксировку", – сообщает надзорное ведомство.При этом, как отмечают в прокуратуре, перевозка пассажиров осуществлялась без соответствующей лицензии. Их количество превышало вместимость судна, а сама прогулка проходила в период, когда маломерным судам запрещено находиться в акватории Невы. По факту незаконной перевозки пассажиров организована проверка.

https://ria.ru/20240611/mvd-1952260658.html

нева (река)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нева (река), санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура