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В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве
В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве - РИА Новости, 12.07.2024
В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве
Ночная прогулка 11 пассажиров по Неве на судне без лицензии завершилась его буксировкой к причалу после того, как в районе Дворцового моста заглох двигатель,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:44
2024-07-12T12:44
2024-07-12T12:44
происшествия
нева (река)
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Ночная прогулка 11 пассажиров по Неве на судне без лицензии завершилась его буксировкой к причалу после того, как в районе Дворцового моста заглох двигатель, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, ночью 12 июля 2024 года в Санкт-Петербурге при патрулировании акватории реки Невы сотрудники транспортной полиции в районе Дворцового моста обнаружили маломерное судно Bayliner с 11 пассажирами на борту с заглохшим двигателем и незамедлительно организовали его буксировку", – сообщает надзорное ведомство.При этом, как отмечают в прокуратуре, перевозка пассажиров осуществлялась без соответствующей лицензии. Их количество превышало вместимость судна, а сама прогулка проходила в период, когда маломерным судам запрещено находиться в акватории Невы. По факту незаконной перевозки пассажиров организована проверка.
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происшествия, нева (река), санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Нева (река), Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве
Нелегальная прогулка 11 пассажиров по Неве завершилась буксировкой судна