Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве - РИА Новости, 12.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/peterburg-1959209185.html
В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве
В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве - РИА Новости, 12.07.2024
В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве
Ночная прогулка 11 пассажиров по Неве на судне без лицензии завершилась его буксировкой к причалу после того, как в районе Дворцового моста заглох двигатель,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:44
2024-07-12T12:44
происшествия
нева (река)
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152553/89/1525538978_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_3c6b3d5dc88ad88081e9e4bf929a62fc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Ночная прогулка 11 пассажиров по Неве на судне без лицензии завершилась его буксировкой к причалу после того, как в районе Дворцового моста заглох двигатель, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. &quot;По предварительным данным, ночью 12 июля 2024 года в Санкт-Петербурге при патрулировании акватории реки Невы сотрудники транспортной полиции в районе Дворцового моста обнаружили маломерное судно Bayliner с 11 пассажирами на борту с заглохшим двигателем и незамедлительно организовали его буксировку&quot;, – сообщает надзорное ведомство.При этом, как отмечают в прокуратуре, перевозка пассажиров осуществлялась без соответствующей лицензии. Их количество превышало вместимость судна, а сама прогулка проходила в период, когда маломерным судам запрещено находиться в акватории Невы. По факту незаконной перевозки пассажиров организована проверка.
https://ria.ru/20240611/mvd-1952260658.html
нева (река)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152553/89/1525538978_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_2bfc4b194d42538d9d7e6177204a69b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нева (река), санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Нева (река), Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Петербурге судно заглохло во время нелегальной прогулки по Неве

Нелегальная прогулка 11 пассажиров по Неве завершилась буксировкой судна

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКатер в акватории Невы
Катер в акватории Невы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Катер в акватории Невы. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Ночная прогулка 11 пассажиров по Неве на судне без лицензии завершилась его буксировкой к причалу после того, как в районе Дворцового моста заглох двигатель, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
«

"По предварительным данным, ночью 12 июля 2024 года в Санкт-Петербурге при патрулировании акватории реки Невы сотрудники транспортной полиции в районе Дворцового моста обнаружили маломерное судно Bayliner с 11 пассажирами на борту с заглохшим двигателем и незамедлительно организовали его буксировку", – сообщает надзорное ведомство.

При этом, как отмечают в прокуратуре, перевозка пассажиров осуществлялась без соответствующей лицензии. Их количество превышало вместимость судна, а сама прогулка проходила в период, когда маломерным судам запрещено находиться в акватории Невы.
По факту незаконной перевозки пассажиров организована проверка.
Прогулочный теплоход на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
В Москве мужчина спрыгнул с моста на теплоход, чтобы бесплатно прокатиться
11 июня, 18:54
 
ПроисшествияНева (река)Санкт-ПетербургСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала