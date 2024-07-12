https://ria.ru/20240712/peskov-1959218423.html

В Кремле оценили сообщения о покушении на главу Rheinmetall

В Кремле оценили сообщения о покушении на главу Rheinmetall - РИА Новости, 12.07.2024

В Кремле оценили сообщения о покушении на главу Rheinmetall

Публикация о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера не содержит конкретной... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:12

2024-07-12T13:12

2024-07-12T13:12

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россия

берлин (город)

германия

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Публикация о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера не содержит конкретной аргументации и фактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Сам Паппергер в беседе с газетой Financial Times предположил, что CNN взял эту информацию "не с потолка", но не пояснил, почему так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала. "Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о якобы "российском плане" по убийству главы Rheinmetall.

https://ria.ru/20240712/peskov-1959215502.html

https://ria.ru/20240501/germaniya-1943293728.html

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в мире, россия, берлин (город), германия, дмитрий песков