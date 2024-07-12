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В Кремле оценили сообщения о покушении на главу Rheinmetall - РИА Новости, 12.07.2024
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13:12 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/peskov-1959218423.html
В Кремле оценили сообщения о покушении на главу Rheinmetall
В Кремле оценили сообщения о покушении на главу Rheinmetall - РИА Новости, 12.07.2024
В Кремле оценили сообщения о покушении на главу Rheinmetall
Публикация о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера не содержит конкретной... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:12
2024-07-12T13:12
в мире
россия
берлин (город)
германия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Публикация о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера не содержит конкретной аргументации и фактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию. Сам Паппергер в беседе с газетой Financial Times предположил, что CNN взял эту информацию "не с потолка", но не пояснил, почему так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала. "Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о якобы "российском плане" по убийству главы Rheinmetall.
https://ria.ru/20240712/peskov-1959215502.html
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в мире, россия, берлин (город), германия, дмитрий песков
В мире, Россия, Берлин (город), Германия, Дмитрий Песков
В Кремле оценили сообщения о покушении на главу Rheinmetall

Песков: публикация о покушении на главу Rheinmetall не содержит аргументации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Публикация о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера не содержит конкретной аргументации и фактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Песков прокомментировал сообщения о покушении на главу Rheinmetall
13:04
Сам Паппергер в беседе с газетой Financial Times предположил, что CNN взял эту информацию "не с потолка", но не пояснил, почему так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала.
"Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о якобы "российском плане" по убийству главы Rheinmetall.
Горящий дачный домик главы Rheinmetall - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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1 мая, 13:00
 
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