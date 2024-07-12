В Кремле оценили сообщения о покушении на главу Rheinmetall
Песков: публикация о покушении на главу Rheinmetall не содержит аргументации
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Публикация о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера не содержит конкретной аргументации и фактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию.
Сам Паппергер в беседе с газетой Financial Times предположил, что CNN взял эту информацию "не с потолка", но не пояснил, почему так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала.
"Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о якобы "российском плане" по убийству главы Rheinmetall.