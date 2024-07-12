https://ria.ru/20240712/peskov-1959217968.html

Песков отказался прогнозировать шансы кандидатов на выборах в США

Песков отказался прогнозировать шансы кандидатов на выборах в США - РИА Новости, 12.07.2024

Песков отказался прогнозировать шансы кандидатов на выборах в США

Шансы кандидатов, в том числе и нынешнего президента США Джо Байдена, на выборах в Соединенных Штатах должны определять американские избиратели, это внутреннее... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:10

2024-07-12T13:10

2024-07-12T13:10

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Шансы кандидатов, в том числе и нынешнего президента США Джо Байдена, на выборах в Соединенных Штатах должны определять американские избиратели, это внутреннее дело Вашингтона, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Давайте американские избиратели будут определять шансы кандидатов", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как оговорки Байдена могут отразиться на его шансах в предвыборной гонке. Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис "вице-президентом Трампом".

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в мире, сша, россия, джо байден, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024