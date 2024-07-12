https://ria.ru/20240712/peskov-1959216320.html

Кремль отслеживал все заявления с полей саммита НАТО, заявил Песков

Кремль отслеживал все заявления с полей саммита НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024

Кремль отслеживал все заявления с полей саммита НАТО, заявил Песков

Кремль самым внимательным образом отслеживал все заявления и всю информацию, которая поступала с полей саммита НАТО, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:05

2024-07-12T13:05

2024-07-12T13:05

россия

дмитрий песков

нато

в мире

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль самым внимательным образом отслеживал все заявления и всю информацию, которая поступала с полей саммита НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Как мы уже говорили, мы самым внимательным образом отслеживали все заявления, всю информацию, которая поступала с полей саммита НАТО", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240712/putin-1959214737.html

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россия, дмитрий песков, нато, в мире