https://ria.ru/20240712/peskov-1959216320.html
Кремль отслеживал все заявления с полей саммита НАТО, заявил Песков
Кремль отслеживал все заявления с полей саммита НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
Кремль отслеживал все заявления с полей саммита НАТО, заявил Песков
Кремль самым внимательным образом отслеживал все заявления и всю информацию, которая поступала с полей саммита НАТО, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:05
2024-07-12T13:05
2024-07-12T13:05
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кремль самым внимательным образом отслеживал все заявления и всю информацию, которая поступала с полей саммита НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Как мы уже говорили, мы самым внимательным образом отслеживали все заявления, всю информацию, которая поступала с полей саммита НАТО", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240712/putin-1959214737.html
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россия, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Кремль отслеживал все заявления с полей саммита НАТО, заявил Песков
Песков: Кремль отслеживал все заявления и всю информацию с полей саммита НАТО