https://ria.ru/20240712/peskov-1959215654.html

Западными дальнобойными ракетами уже наносят удары по России, заявил Песков

Западными дальнобойными ракетами уже наносят удары по России, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024

Западными дальнобойными ракетами уже наносят удары по России, заявил Песков

Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России - Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния - это чистейшая провокация,... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:04

2024-07-12T13:04

2024-07-12T13:04

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

новороссия

дмитрий песков

запад

нато

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России - Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния - это чистейшая провокация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Главное, что этими ракетами уже наносятся удары по нашей территории. Давайте не забывать, что и Луганск, и Донецк, и Херсон, и Запорожье – это все территория РФ. Что касается увеличения этого расстояния, то это чистой воды провокация", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240712/putin-1959214737.html

россия

донбасс

новороссия

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россия, донбасс, новороссия, дмитрий песков, запад, нато