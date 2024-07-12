https://ria.ru/20240712/peskov-1959215654.html
Западными дальнобойными ракетами уже наносят удары по России, заявил Песков
Западными дальнобойными ракетами уже наносят удары по России, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
Западными дальнобойными ракетами уже наносят удары по России, заявил Песков
Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России - Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния - это чистейшая провокация,... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:04
2024-07-12T13:04
2024-07-12T13:04
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
новороссия
дмитрий песков
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нато
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России - Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния - это чистейшая провокация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Главное, что этими ракетами уже наносятся удары по нашей территории. Давайте не забывать, что и Луганск, и Донецк, и Херсон, и Запорожье – это все территория РФ. Что касается увеличения этого расстояния, то это чистой воды провокация", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240712/putin-1959214737.html
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россия, донбасс, новороссия, дмитрий песков, запад, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Новороссия, Дмитрий Песков, Запад, НАТО
Западными дальнобойными ракетами уже наносят удары по России, заявил Песков
Песков: Западными дальнобойными ракетами наносят удары по Донбассу и Новороссии