https://ria.ru/20240712/peskov-1959214569.html

Путин не передавал письма для Трампа через Орбана, заявил Песков

Путин не передавал письма для Трампа через Орбана, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024

Путин не передавал письма для Трампа через Орбана, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не передавал никаких писем для бывшего лидера США Дональда Трампа через... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T13:00

2024-07-12T13:00

2024-07-12T13:00

политика

россия

сша

венгрия

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

визит орбана в россию

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не передавал никаких писем для бывшего лидера США Дональда Трампа через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. "Никаких писем и посланий - ни письменных, ни устных - не передавал", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240709/peskov-1958539274.html

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политика, россия, сша, венгрия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, визит орбана в россию