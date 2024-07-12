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Путин не передавал письма для Трампа через Орбана, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
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13:00 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/peskov-1959214569.html
Путин не передавал письма для Трампа через Орбана, заявил Песков
Путин не передавал письма для Трампа через Орбана, заявил Песков - РИА Новости, 12.07.2024
Путин не передавал письма для Трампа через Орбана, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не передавал никаких писем для бывшего лидера США Дональда Трампа через... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T13:00
2024-07-12T13:00
политика
россия
сша
венгрия
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
визит орбана в россию
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не передавал никаких писем для бывшего лидера США Дональда Трампа через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. "Никаких писем и посланий - ни письменных, ни устных - не передавал", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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политика, россия, сша, венгрия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, визит орбана в россию
Политика, Россия, США, Венгрия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Визит Орбана в Россию
Путин не передавал письма для Трампа через Орбана, заявил Песков

Песков: Путин не передавал никаких писем для Трампа через Орбана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не передавал никаких писем для бывшего лидера США Дональда Трампа через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
"Никаких писем и посланий - ни письменных, ни устных - не передавал", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Песков прокомментировал письмо Орбана западным лидерам
9 июля, 16:05
 
ПолитикаРоссияСШАВенгрияВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампВизит Орбана в Россию
 
 
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