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СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми - РИА Новости, 12.07.2024
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15:18 12.07.2024
https://ria.ru/20240712/perm-1959260142.html
СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми
СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми - РИА Новости, 12.07.2024
СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю в своем Telegram-канале опубликовало видео с женщиной, которая привезла к мусорным контейнерам чемодан с телом... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:18
2024-07-12T15:18
происшествия
россия
пермский край
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю в своем Telegram-канале опубликовало видео с женщиной, которая привезла к мусорным контейнерам чемодан с телом ребёнка. Ранее в ведомстве сообщали, что утром житель Перми на мусорной контейнерной площадке в чемодане обнаружил тело мальчика на вид 6-8 лет с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители ищут женщину, оставившую там чемодан с телом. В ролике есть кадры с большим чёрным чемоданом на колёсиках на месте происшествия. А на записях с камер наблюдения женщина с черным чемоданом переходит ночью улицу, идёт по мосту. Пользователи соцсетей сообщают, что женщина сначала хотела выбросить чемодан в воду с моста, но не смогла его поднять и ушла дальше.
https://ria.ru/20240712/sk-1959221067.html
россия
пермский край
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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
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происшествия, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми

СК показал женщину, оставившую на мусорке в Перми чемодан с телом ребенка

Читать ria.ru в
УФА, 12 июл - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю в своем Telegram-канале опубликовало видео с женщиной, которая привезла к мусорным контейнерам чемодан с телом ребёнка.
Ранее в ведомстве сообщали, что утром житель Перми на мусорной контейнерной площадке в чемодане обнаружил тело мальчика на вид 6-8 лет с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители ищут женщину, оставившую там чемодан с телом.
В ролике есть кадры с большим чёрным чемоданом на колёсиках на месте происшествия. А на записях с камер наблюдения женщина с черным чемоданом переходит ночью улицу, идёт по мосту.
Пользователи соцсетей сообщают, что женщина сначала хотела выбросить чемодан в воду с моста, но не смогла его поднять и ушла дальше.
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ПроисшествияРоссияПермский крайПермьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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