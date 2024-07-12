https://ria.ru/20240712/perm-1959260142.html
СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми
СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми - РИА Новости, 12.07.2024
СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю в своем Telegram-канале опубликовало видео с женщиной, которая привезла к мусорным контейнерам чемодан с телом... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T15:18
2024-07-12T15:18
2024-07-12T15:18
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пермский край
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следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю в своем Telegram-канале опубликовало видео с женщиной, которая привезла к мусорным контейнерам чемодан с телом ребёнка. Ранее в ведомстве сообщали, что утром житель Перми на мусорной контейнерной площадке в чемодане обнаружил тело мальчика на вид 6-8 лет с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители ищут женщину, оставившую там чемодан с телом. В ролике есть кадры с большим чёрным чемоданом на колёсиках на месте происшествия. А на записях с камер наблюдения женщина с черным чемоданом переходит ночью улицу, идёт по мосту. Пользователи соцсетей сообщают, что женщина сначала хотела выбросить чемодан в воду с моста, но не смогла его поднять и ушла дальше.
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Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми
2024-07-12T15:18
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РИА Новости
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происшествия, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ)
СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми
СК показал женщину, оставившую на мусорке в Перми чемодан с телом ребенка