https://ria.ru/20240712/perm-1959260142.html

СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми

СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми - РИА Новости, 12.07.2024

СК показал видео с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка в Перми

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю в своем Telegram-канале опубликовало видео с женщиной, которая привезла к мусорным контейнерам чемодан с телом... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T15:18

2024-07-12T15:18

2024-07-12T15:18

происшествия

россия

пермский край

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 12 июл - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Пермскому краю в своем Telegram-канале опубликовало видео с женщиной, которая привезла к мусорным контейнерам чемодан с телом ребёнка. Ранее в ведомстве сообщали, что утром житель Перми на мусорной контейнерной площадке в чемодане обнаружил тело мальчика на вид 6-8 лет с колото-резаными ранениями и признаками асфиксии. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители ищут женщину, оставившую там чемодан с телом. В ролике есть кадры с большим чёрным чемоданом на колёсиках на месте происшествия. А на записях с камер наблюдения женщина с черным чемоданом переходит ночью улицу, идёт по мосту. Пользователи соцсетей сообщают, что женщина сначала хотела выбросить чемодан в воду с моста, но не смогла его поднять и ушла дальше.

https://ria.ru/20240712/sk-1959221067.html

россия

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми Кадры с женщиной, оставившей чемодан с телом ребенка на мусорке в Перми 2024-07-12T15:18 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, пермский край, пермь, следственный комитет россии (ск рф)