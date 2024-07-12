https://ria.ru/20240712/perm-1959193118.html
В Перми ищут женщину, оставившую на мусорке чемодан с телом ребенка
В Перми ищут женщину, оставившую на мусорке чемодан с телом ребенка - РИА Новости, 12.07.2024
В Перми ищут женщину, оставившую на мусорке чемодан с телом ребенка
Следственные органы ищут женщину, оставившую возле мусорного контейнера в Перми чемодан с телом ребёнка с колото-резаными ранами и следами удушья, сообщили РИА... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T12:03
2024-07-12T12:03
2024-07-12T12:03
происшествия
пермский край
пермь
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Следственные органы ищут женщину, оставившую возле мусорного контейнера в Перми чемодан с телом ребёнка с колото-резаными ранами и следами удушья, сообщили РИА Новости в СУ СК РФ по Пермскому краю. Ранее в ведомстве сообщали, что утром житель Перми на мусорной площадке в чемодане обнаружил тело мальчика на вид шести-восьми лет с признаками насильственной смерти колото-резаными ранениями тела и следами удушья. "Следователями регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю в рамках расследования уголовного дела о совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка разыскивается женщина, оставившая чемодан с телом мальчика",- рассказали РИА Новости в СУ СК РФ по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Специалисты устанавливают личность ребёнка и преступника.
https://ria.ru/20240522/rebenok-1947553232.html
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происшествия, пермский край, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми ищут женщину, оставившую на мусорке чемодан с телом ребенка
В Перми ищут женщину, оставившую у мусорного контейнера чемодан с телом ребенка