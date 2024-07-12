https://ria.ru/20240712/perm-1959158036.html

Тело мальчика нашли в чемодане на мусорке в Перми

Тело мальчика нашли в чемодане на мусорке в Перми - РИА Новости, 12.07.2024

Тело мальчика нашли в чемодане на мусорке в Перми

Житель Перми нашел на мусорной площадке чемодан с телом мальчика, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T10:27

2024-07-12T10:27

2024-07-12T12:13

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пермь

россия

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УФА, 12 июл — РИА Новости. Житель Перми нашел на мусорной площадке чемодан с телом мальчика, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. "Утром на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов, расположенного в Ленинском районе города Перми, местным жителем обнаружено в чемодане тело мальчика на вид шести-восьми лет с признаками насильственной смерти: колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии", — говорится в релизе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Специалисты устанавливают личность ребенка и ищут преступника.

https://ria.ru/20240326/rebenok-1935947732.html

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происшествия, пермь, россия, пермский край