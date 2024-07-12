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Тело мальчика нашли в чемодане на мусорке в Перми - РИА Новости, 12.07.2024
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10:27 12.07.2024 (обновлено: 12:13 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/perm-1959158036.html
Тело мальчика нашли в чемодане на мусорке в Перми
Тело мальчика нашли в чемодане на мусорке в Перми - РИА Новости, 12.07.2024
Тело мальчика нашли в чемодане на мусорке в Перми
Житель Перми нашел на мусорной площадке чемодан с телом мальчика, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T10:27
2024-07-12T12:13
происшествия
пермь
россия
пермский край
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УФА, 12 июл — РИА Новости. Житель Перми нашел на мусорной площадке чемодан с телом мальчика, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. "Утром на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов, расположенного в Ленинском районе города Перми, местным жителем обнаружено в чемодане тело мальчика на вид шести-восьми лет с признаками насильственной смерти: колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии", — говорится в релизе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Специалисты устанавливают личность ребенка и ищут преступника.
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пермь
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происшествия, пермь, россия, пермский край
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край
Тело мальчика нашли в чемодане на мусорке в Перми

Житель Перми нашел на мусорке чемодан, в котором лежало тело мальчика

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УФА, 12 июл — РИА Новости. Житель Перми нашел на мусорной площадке чемодан с телом мальчика, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
"Утром на мусорной контейнерной площадке возле одного из домов, расположенного в Ленинском районе города Перми, местным жителем обнаружено в чемодане тело мальчика на вид шести-восьми лет с признаками насильственной смерти: колото-резаными ранениями тела и признаками асфиксии", — говорится в релизе.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Специалисты устанавливают личность ребенка и ищут преступника.
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