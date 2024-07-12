https://ria.ru/20240712/perfomans-1959266366.html

Перформанс с участием цифрового художника устроил билайн в Музее Москвы

Перформанс с участием цифрового художника устроил билайн в Музее Москвы - РИА Новости, 12.07.2024

Перформанс с участием цифрового художника устроил билайн в Музее Москвы

Билайн организовал в Музее Москвы дискуссию "Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего" (AI - искусственный интеллект, 16+), участники которой... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T16:06

2024-07-12T16:06

2024-07-12T16:13

технологии

билайн

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россия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Билайн организовал в Музее Москвы дискуссию "Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего" (AI - искусственный интеллект, 16+), участники которой попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное искусство и как Samsung меняет реальность, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Спикерами выступили генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, шеф-редактор интернет-издания "Код Дурова" Кирилл Сергеев, а специальным гостем стал цифровой художник Brickspacer (Брикспейсер). Модерировал встречу директор по ИИ и цифровым продуктам билайна Константин Романов.Участники раскрыли изнанку цифровых профессий и показали, как с помощью новых моделей складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold6 (Гэлакси Зэт Фолд6) и Galaxy Z Flip6 (Гэлакси Зэт Флип6), которые уже доступны для предзаказа в билайне, можно решать не только личные, но и рабочие задачи, говорится в сообщении."Есть искусство, и есть технологии, но самое интересное — это точка их пересечения. Поэтому неслучайно на нашу презентацию мы пригласили создателя популярных персонажей для рекламы и автора видео, собирающих десятки миллионов просмотров, Brickspacer. Результат, который получился в реальном времени благодаря таланту нашего специального гостя, Z Fold6 и возможностям Galaxy AI (Гэлакси искусственный интеллект), насколько крутой, что я даже сам был в шоке от увиденного и сразу пошел пробовать себя вместе с участниками презентации в роли художника", - отметил директор по ИИ и цифровым продуктам билайна Константин Романов, слова которого приводятся в сообщении.Художник Brickspacer в реальном времени с помощью модели Z Fold6 и благодаря возможностям Galaxy AI смог с нуля создать реалистичное и качественное изображение со своим персонажем. Зрители также были вовлечены в процесс создания иллюстрации и предлагали идеи, как ее дополнить. Так, за 10 минут изначальный набросок Brickspacer, который он также сделал на Z Fold6 и доработал с Galaxy AI, в результате коллективного творческого процесса превратился в совершенно другую иллюстрацию.По словам автора, его очень привлекла эта история не только потому, что у смартфона отличные возможности работы с нейросетями, а еще и тем, что можно рисовать прямо в телефоне."С выходом новых смартфонов с электронным пером и тех технологий, что в них есть, можно создавать качественные изображения, которые ранее требовали компьютерных мощностей и широкого, сложного инструментария. Это не самое популярное мнение, но я считаю, что за возможностью рисовать в телефоне — будущее. Она фундаментальна, потому что ты можешь не таскать с собой какую-то огромную сумку с необходимыми тебе инструментами, а просто достать из кармана смартфон", - цитирует пресс-служба художника.В свою очередь, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова поблагодарила билайн за организацию дискуссии."Это суперклассно, что компания подняла тему совмещения музейного пространства и цифрового искусства с помощью передовых технологий. Сегодня совершенно невозможно закрываться в музее от современных технологий. Я думаю, что сейчас мы находимся в той точке, когда стоит ожидать еще очень многого от искусственного интеллекта в искусстве и появления различных форматов создания цифровой реальности", - считает Трапкова, ее слова приводит пресс-служба.Шеф-редактор интернет-издания "Код Дурова" Кирилл Сергеев добавил, что новые технологии и возможности искусственного интеллекта позволяют экономить очень много сил и делать больше, чем было запланировано."ИИ уже давно был вокруг нас, но для того, чтобы использовать его, нужно было много специализированных знаний: где достать конкретную модель, как и в каких целях ее обучить и так далее. И результат работы ИИ раньше приносил пользу в большинстве своем только тому, кто его создавал. Теперь доступ к возможностям ИИ стал проще, а создавать и пользоваться результатом его работы может практически любой пользователь, просто достав из кармана смартфон", - цитируются в сообщении слова Сергеева.Реклама, ПАО "Вымпелком", ОГРН 1027700166636, 127083, РФ, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, erid: F7NfYUJCUneLt1SmUZxe

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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