https://ria.ru/20240712/perfomans-1959266366.html
Перформанс с участием цифрового художника устроил билайн в Музее Москвы
Перформанс с участием цифрового художника устроил билайн в Музее Москвы - РИА Новости, 12.07.2024
Перформанс с участием цифрового художника устроил билайн в Музее Москвы
Билайн организовал в Музее Москвы дискуссию "Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего" (AI - искусственный интеллект, 16+), участники которой... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T16:06
2024-07-12T16:06
2024-07-12T16:13
технологии
билайн
вымпелком
россия
москва
музей москвы
смартфон
смартфоны
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Билайн организовал в Музее Москвы дискуссию "Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего" (AI - искусственный интеллект, 16+), участники которой попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное искусство и как Samsung меняет реальность, сообщает пресс-служба мобильного оператора. Спикерами выступили генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, шеф-редактор интернет-издания "Код Дурова" Кирилл Сергеев, а специальным гостем стал цифровой художник Brickspacer (Брикспейсер). Модерировал встречу директор по ИИ и цифровым продуктам билайна Константин Романов.Участники раскрыли изнанку цифровых профессий и показали, как с помощью новых моделей складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold6 (Гэлакси Зэт Фолд6) и Galaxy Z Flip6 (Гэлакси Зэт Флип6), которые уже доступны для предзаказа в билайне, можно решать не только личные, но и рабочие задачи, говорится в сообщении."Есть искусство, и есть технологии, но самое интересное — это точка их пересечения. Поэтому неслучайно на нашу презентацию мы пригласили создателя популярных персонажей для рекламы и автора видео, собирающих десятки миллионов просмотров, Brickspacer. Результат, который получился в реальном времени благодаря таланту нашего специального гостя, Z Fold6 и возможностям Galaxy AI (Гэлакси искусственный интеллект), насколько крутой, что я даже сам был в шоке от увиденного и сразу пошел пробовать себя вместе с участниками презентации в роли художника", - отметил директор по ИИ и цифровым продуктам билайна Константин Романов, слова которого приводятся в сообщении.Художник Brickspacer в реальном времени с помощью модели Z Fold6 и благодаря возможностям Galaxy AI смог с нуля создать реалистичное и качественное изображение со своим персонажем. Зрители также были вовлечены в процесс создания иллюстрации и предлагали идеи, как ее дополнить. Так, за 10 минут изначальный набросок Brickspacer, который он также сделал на Z Fold6 и доработал с Galaxy AI, в результате коллективного творческого процесса превратился в совершенно другую иллюстрацию.По словам автора, его очень привлекла эта история не только потому, что у смартфона отличные возможности работы с нейросетями, а еще и тем, что можно рисовать прямо в телефоне."С выходом новых смартфонов с электронным пером и тех технологий, что в них есть, можно создавать качественные изображения, которые ранее требовали компьютерных мощностей и широкого, сложного инструментария. Это не самое популярное мнение, но я считаю, что за возможностью рисовать в телефоне — будущее. Она фундаментальна, потому что ты можешь не таскать с собой какую-то огромную сумку с необходимыми тебе инструментами, а просто достать из кармана смартфон", - цитирует пресс-служба художника.В свою очередь, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова поблагодарила билайн за организацию дискуссии."Это суперклассно, что компания подняла тему совмещения музейного пространства и цифрового искусства с помощью передовых технологий. Сегодня совершенно невозможно закрываться в музее от современных технологий. Я думаю, что сейчас мы находимся в той точке, когда стоит ожидать еще очень многого от искусственного интеллекта в искусстве и появления различных форматов создания цифровой реальности", - считает Трапкова, ее слова приводит пресс-служба.Шеф-редактор интернет-издания "Код Дурова" Кирилл Сергеев добавил, что новые технологии и возможности искусственного интеллекта позволяют экономить очень много сил и делать больше, чем было запланировано."ИИ уже давно был вокруг нас, но для того, чтобы использовать его, нужно было много специализированных знаний: где достать конкретную модель, как и в каких целях ее обучить и так далее. И результат работы ИИ раньше приносил пользу в большинстве своем только тому, кто его создавал. Теперь доступ к возможностям ИИ стал проще, а создавать и пользоваться результатом его работы может практически любой пользователь, просто достав из кармана смартфон", - цитируются в сообщении слова Сергеева.Реклама, ПАО "Вымпелком", ОГРН 1027700166636, 127083, РФ, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, erid: F7NfYUJCUneLt1SmUZxe
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, билайн, вымпелком, россия, москва, музей москвы, смартфон, смартфоны, ии, искусственный интеллект (ии), мобильный телефон, мобильная связь
Технологии, Билайн, ВымпелКом, Россия, Москва, Музей Москвы, смартфон, Смартфоны, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Мобильный телефон, мобильная связь
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Билайн организовал в Музее Москвы дискуссию "Сквозь AI к искусству: мобильные технологии будущего" (AI - искусственный интеллект, 16+), участники которой попытались разобраться, как ИИ-технологии влияют на современное искусство и как Samsung меняет реальность, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Спикерами выступили генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, шеф-редактор интернет-издания "Код Дурова" Кирилл Сергеев, а специальным гостем стал цифровой художник Brickspacer (Брикспейсер). Модерировал встречу директор по ИИ и цифровым продуктам билайна Константин Романов.
Участники раскрыли изнанку цифровых профессий и показали, как с помощью новых моделей складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold6 (Гэлакси Зэт Фолд6) и Galaxy Z Flip6 (Гэлакси Зэт Флип6), которые уже доступны для предзаказа в билайне
, можно решать не только личные, но и рабочие задачи, говорится в сообщении.
«
"Есть искусство, и есть технологии, но самое интересное — это точка их пересечения. Поэтому неслучайно на нашу презентацию мы пригласили создателя популярных персонажей для рекламы и автора видео, собирающих десятки миллионов просмотров, Brickspacer. Результат, который получился в реальном времени благодаря таланту нашего специального гостя, Z Fold6 и возможностям Galaxy AI (Гэлакси искусственный интеллект), насколько крутой, что я даже сам был в шоке от увиденного и сразу пошел пробовать себя вместе с участниками презентации в роли художника", - отметил директор по ИИ и цифровым продуктам билайна Константин Романов, слова которого приводятся в сообщении.
Художник Brickspacer в реальном времени с помощью модели Z Fold6 и благодаря возможностям Galaxy AI смог с нуля создать реалистичное и качественное изображение со своим персонажем. Зрители также были вовлечены в процесс создания иллюстрации и предлагали идеи, как ее дополнить. Так, за 10 минут изначальный набросок Brickspacer, который он также сделал на Z Fold6 и доработал с Galaxy AI, в результате коллективного творческого процесса превратился в совершенно другую иллюстрацию.
По словам автора, его очень привлекла эта история не только потому, что у смартфона отличные возможности работы с нейросетями, а еще и тем, что можно рисовать прямо в телефоне.
«
"С выходом новых смартфонов с электронным пером и тех технологий, что в них есть, можно создавать качественные изображения, которые ранее требовали компьютерных мощностей и широкого, сложного инструментария. Это не самое популярное мнение, но я считаю, что за возможностью рисовать в телефоне — будущее. Она фундаментальна, потому что ты можешь не таскать с собой какую-то огромную сумку с необходимыми тебе инструментами, а просто достать из кармана смартфон", - цитирует пресс-служба художника.
В свою очередь, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова поблагодарила билайн за организацию дискуссии.
«
"Это суперклассно, что компания подняла тему совмещения музейного пространства и цифрового искусства с помощью передовых технологий. Сегодня совершенно невозможно закрываться в музее от современных технологий. Я думаю, что сейчас мы находимся в той точке, когда стоит ожидать еще очень многого от искусственного интеллекта в искусстве и появления различных форматов создания цифровой реальности", - считает Трапкова, ее слова приводит пресс-служба.
Шеф-редактор интернет-издания "Код Дурова" Кирилл Сергеев добавил, что новые технологии и возможности искусственного интеллекта позволяют экономить очень много сил и делать больше, чем было запланировано.
«
"ИИ уже давно был вокруг нас, но для того, чтобы использовать его, нужно было много специализированных знаний: где достать конкретную модель, как и в каких целях ее обучить и так далее. И результат работы ИИ раньше приносил пользу в большинстве своем только тому, кто его создавал. Теперь доступ к возможностям ИИ стал проще, а создавать и пользоваться результатом его работы может практически любой пользователь, просто достав из кармана смартфон", - цитируются в сообщении слова Сергеева.
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