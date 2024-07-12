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Байден заявил о готовности к разговору с Путиным - РИА Новости, 12.07.2024
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03:26 12.07.2024 (обновлено: 03:56 12.07.2024)
https://ria.ru/20240712/peregovory-1959123087.html
Байден заявил о готовности к разговору с Путиным
Байден заявил о готовности к разговору с Путиным - РИА Новости, 12.07.2024
Байден заявил о готовности к разговору с Путиным
Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что пока у него нет достаточных причин для прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но он готов к... РИА Новости, 12.07.2024
2024-07-12T03:26
2024-07-12T03:56
в мире
сша
россия
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что пока у него нет достаточных причин для прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но он готов к разговору с ним. "У меня нет веской причины говорить с Путиным сейчас. Он немногое готов сделать в плане внесения каких-либо изменений в свое поведение … Но я готов иметь дело с любым мировым лидером", - Байден сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне. Он отметил, что в последний раз говорил с Путиным по поводу договора о контроле над ядерными вооружениями в космосе, но далеко эти переговоры, по его словам, не зашли.Ранее Кремль заявил, что Путин не передавал какое-либо послание для Байдена через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после своего визита в Москву и Пекин отправился в столицу США для участия в саммите НАТО.
https://ria.ru/20240710/bayden-1958849924.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, нато
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
Байден заявил о готовности к разговору с Путиным

Байден заявил, что у него нет веской причины для прямых переговоров с Путиным

© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса
Выступление президента США Джо Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что пока у него нет достаточных причин для прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но он готов к разговору с ним.
"У меня нет веской причины говорить с Путиным сейчас. Он немногое готов сделать в плане внесения каких-либо изменений в свое поведение … Но я готов иметь дело с любым мировым лидером", - Байден сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме, пишут СМИ
10 июля, 22:01
Он отметил, что в последний раз говорил с Путиным по поводу договора о контроле над ядерными вооружениями в космосе, но далеко эти переговоры, по его словам, не зашли.
Ранее Кремль заявил, что Путин не передавал какое-либо послание для Байдена через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после своего визита в Москву и Пекин отправился в столицу США для участия в саммите НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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