https://ria.ru/20240712/peregovory-1959123087.html

Байден заявил о готовности к разговору с Путиным

Байден заявил о готовности к разговору с Путиным - РИА Новости, 12.07.2024

Байден заявил о готовности к разговору с Путиным

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что пока у него нет достаточных причин для прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но он готов к... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T03:26

2024-07-12T03:26

2024-07-12T03:56

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что пока у него нет достаточных причин для прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но он готов к разговору с ним. "У меня нет веской причины говорить с Путиным сейчас. Он немногое готов сделать в плане внесения каких-либо изменений в свое поведение … Но я готов иметь дело с любым мировым лидером", - Байден сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне. Он отметил, что в последний раз говорил с Путиным по поводу договора о контроле над ядерными вооружениями в космосе, но далеко эти переговоры, по его словам, не зашли.Ранее Кремль заявил, что Путин не передавал какое-либо послание для Байдена через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после своего визита в Москву и Пекин отправился в столицу США для участия в саммите НАТО.

https://ria.ru/20240710/bayden-1958849924.html

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в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден, нато