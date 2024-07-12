Байден заявил о готовности к разговору с Путиным
Байден заявил, что у него нет веской причины для прямых переговоров с Путиным
© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что пока у него нет достаточных причин для прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но он готов к разговору с ним.
"У меня нет веской причины говорить с Путиным сейчас. Он немногое готов сделать в плане внесения каких-либо изменений в свое поведение … Но я готов иметь дело с любым мировым лидером", - Байден сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Вашингтоне.
Выступление Байдена вызвало хаос в Белом доме, пишут СМИ
10 июля, 22:01
Он отметил, что в последний раз говорил с Путиным по поводу договора о контроле над ядерными вооружениями в космосе, но далеко эти переговоры, по его словам, не зашли.
Ранее Кремль заявил, что Путин не передавал какое-либо послание для Байдена через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после своего визита в Москву и Пекин отправился в столицу США для участия в саммите НАТО.