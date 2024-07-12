https://ria.ru/20240712/pentagon-1959340533.html

США могут отменить запрет на удары ATACMS вглубь России, заявил Пентагон

США могут отменить запрет на удары ATACMS вглубь России, заявил Пентагон - РИА Новости, 12.07.2024

США могут отменить запрет на удары ATACMS вглубь России, заявил Пентагон

США не разрешают Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России, но это правило может измениться, заявила... РИА Новости, 12.07.2024

2024-07-12T19:20

2024-07-12T19:20

2024-07-12T20:36

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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. США не разрешают Украине использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для глубоких ударов по территории России, но это правило может измениться, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх."Прямо сейчас мы не санкционируем применение ATACMS для глубоких ударов <...> в пределах России", — сказала она.При этом Сингх напомнила, что американские власти изменили правила использования передаваемых Украине ракет в Харьковской области."Мы действительно дозволяем трансграничные удары, когда Россия атакует с другой стороны границы. По мере изменения характера войны мы адаптируем нашу политику. Вы видели это в Харькове, и это может распространиться на другие районы", — пояснила представитель ведомства.В июне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что разрешение применять американское оружие для ударов по России распространяется на все территории, где войска противника пересекают границу Украины. Вместе с тем первоначально это касалось только тех районов, которые граничат с Харьковской областью.Как сообщили РИА Новости в Госдепе, глава Белого дома Джо Байден также разрешил киевскому режиму использовать американское вооружение для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории.Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что ВСУ уже наносят удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.Так, украинские военные 23 июня использовали пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями для удара по Севастополю. Российская система ПВО перехватила четыре боеприпаса. Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятой ракеты привел к гибели троих детей и двух взрослых, более 120 человек получили ранения.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958651562.html

https://ria.ru/20240705/atacms-1957544757.html

https://ria.ru/20240702/ssha-1956953310.html

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